Activan en Hidalgo 3 Centros de Mando con 111 puentes aéreos para atender a comunidades

Se estableció una Base Principal en el aeropuerto de Pachuca y dos Bases Logísticas Avanzadas en Zimapán y Zacualtipán

El Gobierno de México informa que, la Secretaría de la Defensa Nacional, activó en Hidalgo tres Centros de Mando con 111 puentes aéreos con 21 helicópteros: 14 aeronaves de la Defensa y siete de otras dependencias, estableciendo una Base Principal en el aeropuerto de Pachuca y dos Bases Logísticas Avanzadas en Zimapán y Zacualtipán, las cuales tienen la capacidad de trasladar al día 4 mil 872 despensas en beneficio de 19 mil 488 personas afectadas por las lluvias.

Las Bases Logísticas Avanzadas serán abastecidas con despensas trasladadas en tractocamiones para ser distribuidas vía aérea a las localidades aisladas, con el fin de agilizar la entrega por la situación de los caminos cerrados.

En la conferencia matutina: “La mañanera del pueblo”, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la importancia de la instalación de los Centros de Mando que auxilian a la población afectada por las lluvias.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, informó que por instrucciones de la Jefa del Ejecutivo Federal se trasladó a Hidalgo para supervisar la instalación de los tres Centros de Mando: una Base Principal que cuenta con 10 helicópteros en apoyo a 57 comunidades y dos Bases Logísticas Avanzadas, la ubicada en Zimapán cuenta con cinco helicópteros para abastecer a 28 comunidades, mientras que la base en Zacualtipán, dispone de seis helicópteros para 26 comunidades.

Señaló que este despliegue que se materializó el 14 de octubre traslada alimento, agua y medicinas, así como a personas de las comunidades que requieren atención médica especializada. Aunado a que estos vuelos permiten recabar información sobre los caminos que aún se mantienen incomunicados, la cual es proporcionada a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como a los elementos que cuentan con maquinaria pesada para liberar los caminos.

Reporte de la SICT

Hasta ahora suman 191 las localidades incomunicadas, informó el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva. Las secretarias de la Defensa Nacional y de Marina establecieron puentes aéreos para brindar apoyo a sus habitantes.

Al informar que hay afectaciones en 376 carreteras estatales, municipales y caminos alimentadores, Esteva indicó que 111 municipios están afectados, 69 de ellos prioritarios. También hay 132 interrupciones en la red federal. En la mañanera del pueblo informó que ayer se liberó paso provisional en 25 caminos y dijo que hay 54 puentes afectados .

“Hay muchísimos caminos dañados”, la gente en los lugares comenta que nunca habían estado tanto tiempo en aislamiento, “de ese nivel de intensidad llegaron las lluvias, por eso se requiere muchísimo estos puentes aéreos”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien informó además que hasta el momento hay un saldo de 66 personas fallecidas y 75 no localizadas, según los últimos reportes recabados con gobiernos estatales. Además, de los reportes que se han obtenido mediante la línea telefónica que se puso a disposición de la población, se han localizado a 102 personas que por esta vía se reportaron.

En algunos lugares donde los helicópteros no pueden aterrizar, la propia gente ayuda para abrir espacio que permita que puedan llegar o entregar los apoyos, comentó la Presidenta al dar a conocer un nuevo balance de la situación de emergencia en cinco entidades del país afectadas por las lluvias. Este mismo miércoles, la mandataria viajó a Tamazunchale, San Luis Potosí.

Destacó que el mayor número de comunidades incomunicadas están en Veracruz e Hidalgo, aunque también en Puebla todavía hay algunas. Hidalgo es el estado donde más comunidades incomunicadas hay, pero por eso se está detectando la información de lo que requiere cada una de ellas.

Restablecimiento de suministro eléctrico

Por su parte,Emilia Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad, informó que llevan un avance de 92 por ciento en el restablecimiento del suministro eléctrico, pero admitió “en estos momentos los avances se verán un poco menos ágiles, derivado de las condiciones y de aislamiento de las comunidades”.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se han censado 13 mil 337 viviendas por parte de servidores y servidoras de la nación: 880 en Hidalgo; 456 en Querétaro; 3 mil 383 en San Luis Potosí y siete mil 658 en Veracruz.

Salvaguardadas, demandas colectivas: CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no hay retroactividad en el ajuste al artículo 3° transitorio de la Ley de Amparo y quedan salvaguardadas las demandas colectivas.

“Prácticamente es la misma propuesta que presentó el ministro Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República. La Corte tiene jurisprudencia en qué tema de procedimientos se aplican nuevas leyes y en qué temas no, y eso es lo que quedó en el transitorio”, aún cuando hayan sido casos que “ya se levantaron hace tiempo”, sostuvo la mandataria.

Indicó que todavía el martes la Cámara de Diputados realizó algunas modificaciones en cuanto a suspensión, permisos y concesiones. “Fue modificado para que quedara como está actualmente; es decir, que sí puede haber suspensión provisional”.

Dijo que para esa modificación “estuvieron en contacto con la Consejería Jurídica, por lo que me informaron hoy, y garantiza el derecho de amparo en estos casos. Creo que es importante y pasaría a la Cámara de Senadores para su aprobación”.