Nash: “Prohibido rendirse es más que un álbum, es mi mensaje para el mundo”

El joven artista urbano lanza su primer disco completo

Se prepara para cerrar el año con nuevos sencillos, colaboraciones y presentaciones

Por Arturo Arellano

Ignacio Muñoz Santos, mejor conocido como Nash, es uno de los artistas emergentes más sólidos del género urbano en México. A sus 23 años, el regiomontano lanza su primer álbum completo titulado Prohibido Rendirse, una producción que marca un parteaguas en su carrera y que busca posicionar el trap mexicano como una propuesta auténtica y potente.

“Este disco representa el nuevo sonido de Nash. Es trap 100% mexicano, fresco, melódico y con letras que hablan de superación, de lo que veo y vivo”, explica el artista en entrevista con Diario Imagen. A diferencia de la tendencia actual de lanzar sencillos aislados, Nash apostó por un álbum completo para que sus seguidores “conozcan a fondo quién soy y qué quiero transmitir”.

Además de su estilo melódico y métrico, Nash destaca por sus letras cargadas de mensaje. “Yo observo mucho a la gente que me rodea. Mis canciones hablan de sus problemas, de sus logros, de lo que nos mueve. Me gusta que la música conecte con la realidad”, afirma.

Su lema, Prohibido Rendirse, no solo da nombre al disco, sino que se ha convertido en su bandera personal. “Todos tenemos un sueño. Si te cierran una puerta, busca otra. Solo hay una vida para hacer lo que nos gusta y ser felices”, dice con convicción.

Este año, Nash ha compartido escenario con figuras como Gera MX y El Alemán, y se prepara para presentarse en el festival Tecate Supremo en Ciudad Juárez, así como en Puerto Rico junto al artista La Cabra. Para cerrar 2025, lanzará dos nuevos sencillos, incluyendo Mixed Feelings, un trap R&B de tono romántico y otoñal.

Fútbol, moda y música:

tres pasiones que convergen

Aficionado declarado de Los Dorados y Tigres, Nash también se prepara para colaborar con la FIFA en eventos rumbo al Mundial 2026. “El fútbol, la moda y la música son mis tres pasiones. Ya hubo acercamientos para participar en actividades del Mundial, y para mí sería un honor”, comparte.

Sus letras ya incluyen referencias futboleras, y no descarta lanzar un tema especial para el evento. “Ambos mundos son entretenimiento, y tenemos la responsabilidad de dar buen ejemplo a los jóvenes que nos siguen”, reflexiona.

Sobre el uso de inteligencia artificial en la música, Nash se muestra cauteloso. “Yo nunca la he usado para componer. Me preocupa que esté quitando empleos. Si puedo dejarle la chamba a alguien que lo necesita, lo haré. La música es creación humana, y creo que debemos regresar a lo orgánico”, afirma.

El artista también adelanta que está trabajando con talentos nacionales e internacionales. “Hoy grabo con Isaac, de la mano de Usielito Mix y Candela Music. Me estoy conectando con gente que está haciendo las cosas bien, igual que nosotros”, dice.

Nash invita a seguirlo en redes como @ElNashMX en Instagram y YouTube, y como Nash en Spotify y demás plataformas.