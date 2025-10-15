Fundación IMSS abre centro de acopio para ayudar a damnificados por las lluvias

Apoyo a la población

Con la finalidad de brindar apoyo a la población que sufrió afectaciones en diversas entidades federativas, a consecuencia de las recientes lluvias torrenciales, la Fundación IMSS creó un centro de acopio en las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La directora general de Fundación IMSS, Ana Lía de Fátima García García, explicó que en este centro se pueden recibir alimentos no perecederos, como atún, café en polvo, frijol, arroz, sardina, sopa, agua embotellada, leche en polvo, aceite y azúcar, entre otros productos.

Asimismo, artículos de higiene personal como jabón en barra, pañales desechables, papel higiénico, toallas sanitarias, pasta y cepillos de dientes, así como productos de limpieza como cloro, limpiador líquido, jergas, trapeadores, detergente, cepillos y escobas, detalló.

Indicó que las donaciones se recibirán en Paseo de la Reforma número 476, planta baja, colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, de lunes a viernes, de 9 de la mañana y a 2 de la tarde.

Ana Lía de Fátima García García resaltó que con esa ayuda se podrá brindar apoyo a quienes más lo necesitan en el país en estos momentos. El día de hoy, sostuvo, México nos necesita.

Comentó que para quienes prefieran hacer una donación en efectivo, se tiene la cuenta de Fundación IMSS en BBVA, 011 2158 817 o CLABE 0121 8000 1121 5881 72. Al ser donataria autorizada, se puede solicitar un recibo deducible.