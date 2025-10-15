Donald Trump daña a EU

Aunque Pese Salvador Martínez G.

Las presiones, arrebatos, amenazas e imposiciones, especialmente arancelarias, por parte del gobierno de Donald Trump a prácticamente todos los países del mundo se convirtieron en este 2025 en un obstáculo para el crecimiento económico global.

En términos concretos, la presidencia de Estados Unidos frena la economía, y así concluirá el año, con incrementos en el desarrollo por debajo de los estimados en todo el mundo, incluido el propio vecino del norte, que apenas logrará un alza del 2 por ciento anual estimado para este año.

A pesar de todo, China seguirá manteniendo un crecimiento de su PIB de más del doble del de la potencia económica americana, con un pronóstico para finales de este año de un 4.8 por ciento.

El promedio mundial de desarrollo económico para el 2025 es de apenas 3.2 por ciento, de acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), muy por encima de lo que espera crecer Europa o Canadá, en ambos casos con proyecciones de apenas 1.2 por ciento.

Bajo las condiciones de apremio y presión de Washington sobre México, nuestro país logró evitar la recesión a la que muchos lo condenaban, y para concluir el año se estima un alza del 1 por ciento, aunque la baja es muy positiva por los malos augurios de principio de año.

Para el año 2026, las condiciones no se esperan mucho mejores, con una proyección de crecimiento mundial de 3.1 por ciento y específicamente de 2.1 por ciento para Estados Unidos, 1.5 por ciento para Canadá y solo 1.1 por ciento para Europa, mientras que para México se estima un incremento de 1.5 por ciento.

Nuevamente, China llegaría a 4.2 por ciento, mostrando la solidez de su economía, su planta industrial y su poderoso comercio.

Como siempre, las proyecciones dependerán de lo que suceda en este convulso mundo en el que ni siquiera la sombra de una tercera guerra mundial nuclear se puede disipar.

Susurros

Marcelo Ebrard, como secretario de Economía de México, lucha por mantenerse a flote en las turbulentas aguas del comercio global y la geopolítica.

Obviamente, busca que México quede en las mejores condiciones de competencia, pero esto no es cosa fácil con un caprichoso presidente Trump, con incertidumbre sobre la revisión del T-MEC, conjuntamente con Canadá, y la falta de un acuerdo económico entre Estados Unidos y China, ejes del comercio mundial.

Sólo la incertidumbre es lo único cierto.

