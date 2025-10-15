Anteproyecto de Presupuesto 2026 de UAEMéx es un ejercicio sin precedentes de transparencia

La rectora Zarza Delgado subrayó que esta propuesta de reingeniería presupuestal, aprobada por el H. Consejo Universitario, permitirá incrementar los recursos asignados a los 55 espacios académicos

Toluca, Méx.- Las universidades públicas están llamadas a ampliar su oferta académica y su impacto social, al tiempo que deben construir estructuras financieras sólidas que garanticen una gestión eficiente al servicio de la docencia, la investigación y la promoción de la cultura, afirmó la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, durante la sesión extraordinaria del H. Consejo Universitario.

En el Auditorio “Ing. José Yurrieta Valdés” del Edificio Administrativo, la rectora destacó que el Anteproyecto de Presupuesto 2026, aprobado en esta sesión, representa un ejercicio sin precedentes de transparencia institucional.

Este documento permitirá iniciar de forma anticipada las gestiones necesarias para asegurar los recursos y apoyos que requiere la comunidad universitaria, en cumplimiento con los compromisos establecidos por la Administración 2025-2029.

Zarza Delgado subrayó que esta propuesta de reingeniería presupuestal permitirá incrementar, a partir del próximo año, los recursos asignados a los 55 espacios académicos de la UAEMéx, respondiendo así a las necesidades específicas de sus comunidades.

Asimismo, se destinará un presupuesto histórico a la Secretaría de Ciencia, con el propósito de fortalecer el trabajo del profesorado, ampliar su impacto social y contribuir a la consolidación del derecho humano a la ciencia. En paralelo, se contempla la creación de una ambiciosa agenda cultural, que busca acercar las expresiones artísticas y culturales a todos los espacios de la institución.

La rectora también anunció el fortalecimiento del deporte universitario, mediante el incremento de recursos para la participación de estudiantes en competencias y encuentros deportivos.

En cuanto al principio de gratuidad educativa, adelantó que se implementarán soluciones tecnológicas para la reducción de costos, lo que permitirá —con el respaldo de los gobiernos estatal y federal— ofrecer, por primera vez en la historia de la institución, antologías gratuitas a todo el estudiantado de nivel medio superior.

Entre otras acciones contempladas en este anteproyecto destacan: la mejora del servicio de Potrobús, la adquisición de equipamiento y mobiliario para el personal administrativo, la atención veterinaria a través de campañas de esterilización de pequeñas especies y el impulso de proyectos en las secretarías de Igualdad Sustantiva y Cuidados, así como de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales.

Al cierre de su intervención, Martha Patricia Zarza Delgado hizo un llamado solidario a la comunidad universitaria para apoyar a las poblaciones afectadas por los recientes fenómenos meteorológicos. Invitó a los universitarios y a la sociedad en general a participar en la colecta de víveres organizada por la UAEMéx, que permanecerá abierta hasta el viernes 17 de octubre.