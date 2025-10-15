¿Quién pone los muertos?

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Hace tres décadas, los militantes de la oposición tenían una reiterada queja sobre la violencia política existente, argumentando que ellos ponían los muertos y los poderosos ganan las elecciones.

Ese mismo lamento se replica ahora, donde la constante es que militantes o aliados de los partidos de oposición sufren el acoso, la violencia y hasta ponen los muertos.

No es nuevo, es la forma de actuar que se tiene en la política nacional, ya que lo que no se puede dirimir con debates se arregla con decesos.

El proceso electoral de 1994 dejó una lección que no se debe repetir en México, los crímenes del principal candidato presidencial, el del PRI, Luis Donaldo Colosio, y el ya seleccionado como coordinador de la entonces mayoría de diputados del partido tricolor, José Francisco Ruiz Massieu.

Dolorosa la pérdida de dos de los principales políticos mexicanos que frenaron, tal vez, lo que pudo ser una época espléndida para el país.

Estos crímenes repercutieron fuertemente en el futuro de México, aunado a la aparición del Ejército Zapatista crearon una especie de caos que se pudo enfrentar con éxito, pero que dejó grandes secuelas, entre ellas el “error de diciembre” que afectó las finanzas de pobres y ricos.

Después de eso, sorteando olas altas y marejadas, el país recompuso su camino y entró en un relax que hoy es sumamente criticado por el partido gobernante.

Creció el narcotráfico y surgieron algunos nuevos grupos delincuenciales, los que se posicionaron y crearon las condiciones actuales.

La violencia no cesó, se incrementó, las masacres no se acabaron como se intentó convencer a la población el sexenio pasado.

Varios estados del país, la mayoría, sufren la epidemia de la violencia e inseguridad, aunque ahora sí se aplican estrategias que los combatan.

Sin embargo, Guanajuato, Sinaloa, Sonora, Colima, Baja California y muchas entidades se mantienen en la zozobra de que la violencia explota donde menos lo espera,

Lo ocurrido en Tabasco con el surgimiento de “La Barredora” es una prueba de la expansión de la delincuencia hacia entidades que se creían a salvo de los grupos delincuenciales.

Dentro de este contexto se cometen los delitos, algunos llegan a los crímenes y otros son del fuero común, como asaltos, robos, extorsiones, aunque se trata de maquillar muchos de ellos.

Entre que algunas entidades y poblaciones viven en el límite por la presencia de la delincuencia, los asesinatos y demás delitos tratan de ser presentados como parte de la violencia “normalizada” y de esa manera se quitan de encima a sus adversarios políticos.

Como las fiscalías en general tardan mucho en integrar los expedientes y tienen un cúmulo de ellos, los crímenes políticos o no, no se resuelven y forman parte del archivo muerto.

Ahora vale preguntarse quién pone los muertos, porque dentro de este cúmulo de asesinatos los hay de todas tendencias y crecen en ocasión de la cercanía de los procesos electorales.

********

Hace unos días asesinaron en un municipio de Veracruz al padre del alcalde electo, también en Cuauhtémoc, Colima, ejecutaron a una ex alcaldesa y en Sinaloa dos diputadas locales una de Morena y otra del PRI, en exentos distintos fueron despojadas de sus vehículos.

