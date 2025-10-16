Planeación del proceso rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026

Asiste Q. Roo a reunión técnica de Conade

Uno de los cambios para el siguiente proceso fue la eliminación de las etapas Macro Regionales

Ciudad de México.– Al poner como prioridad a las y los atletas del país, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) encabezó una Reunión Técnica para la evaluación y programación del proceso rumbo a la próxima Olimpiada Nacional Conade 2026, en la que Quintana Roo, a través de la Comisión del Deporte (Codeq), presidida por Jacobo Arzate Hop, se sumó a estas importantes mesas de trabajo, realizadas en la Ciudad de México.

Arzate Hop afirmó que, en la presente administración se trabaja en equipo con el gobierno federal en todos los sectores y también #ANivelDeCancha, con el objetivo de generar acciones que beneficien a las y los atletas quintanarroenses.

“Seguimos fortaleciendo nuestra alianza con Conade y su titular, Rommel Pacheco; por eso nos sumamos a la Reunión Técnica para la programación y planeación del proceso rumbo a la próxima Olimpiada Nacional 2026, donde se definieron algunos movimientos en las 51 disciplinas deportivas, buscando siempre favorecer a nuestras y nuestros deportistas”, señaló Jacobo Arzate, titular de la CODEQ y quien participó en su calidad de Coordinador de la Región 6 de la Mesa del Deporte Nacional.

Añadió que otro de los cambios realizados para el siguiente proceso clasificatorio fue la eliminación de las etapas Macro Regionales, algo que sin duda favorece a las y los deportistas, porque ahora se competirá exclusivamente en fase Regional, abarcando los estados vecinos, evitando traslados muy largos y ofreciendo más tiempo de recuperación y comodidad para sus competencias.

Finalmente, durante este encuentro con los directivos de Conade y diferentes representantes de los estados, se dejó en análisis el posible cambio de fechas para la próxima Olimpiada Nacional 2026, considerando que será el año del Mundial de Futbol, donde México será sede.

Además de Arzate Hop, por Quintana Roo también estuvo presente Erik Rojas Serrano, director de Alto Rendimiento de la Codeq.

Culmina concentración de luchadores

Luego de cumplir con una concentración de poco más de cuatro meses con la Selección Mexicana Mayor de Luchas Asociadas, donde adquirieron una gran experiencia, los deportistas Jaziel Balam Canul y Abraham “Oso” Ávila regresaron a la ciudad de Chetumal.

Cabe recordar que estos dos atletas quintanarroenses realizaron una intensa y exhaustiva concentración en el Comité Olímpico Mexicano (COM) y en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) de la Ciudad de México, donde además de reforzar sus conocimientos, tuvieron actividad con la Selección Mexicana de la especialidad.

Tal como se estipula en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa, desde la Comisión del Deporte de Quintana Roo (Codeq) presidida por Jacobo Arzate Hop, se respalda a las y los atletas de la entidad para que puedan cumplir con sus objetivos y además puedan seguir creciendo en su carrera deportiva.

Fue una cálida bienvenida la que tuvieron estos dos atletas quintanarroenses y es que sus compañeras y compañeros del Cedar y de su disciplina se juntaron para hacer muestra de su cariño.

Tanto Jaziel como Abraham, además de estar concentrados, también viajaron a Lima, Perú, donde compitieron en los Juegos Panamericanos de la especialidad; ahí Jaziel logró una plata y Abraham un cuarto lugar, positivos resultados para México y para Quintana Roo.

Son atletas muy estimados por sus compañeros y además han representado a Quintana Roo como medallistas en las pasadas justas de Olimpiada Nacional, y también en Selección Nacional Sub-20.