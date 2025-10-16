Hoteles rompen con grandes marcas y se adaptan a preferencias del mercado

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Giro estratégico ante competencia de destinos como Punta Cana

En un giro estratégico que redefine el modelo de gestión turística en Cancún, varios hoteles han decidido romper alianzas con grandes marcas internacionales para operar de manera independiente. Esta decisión busca adaptarse con mayor agilidad a los cambios en las preferencias del mercado, especialmente ante la competencia creciente de destinos como Punta Cana y el debilitamiento del dólar frente al peso mexicano.

Uno de los ejemplos más representativos es el hotel Seadust Cancún, que este año se desvinculó del operador internacional Playa Hotels & Resorts. Según su director, Mauricio de Alva, el establecimiento ahora gestiona directamente sus tarifas, comercialización y estrategias de posicionamiento. Esta independencia les permite responder con mayor rapidez a las tendencias del turismo familiar y regional, además de invertir en mejoras específicas: tan solo en 2025 han destinado 4 millones de dólares a renovaciones, sumando a los 25 millones invertidos previamente.

La decisión se da en un momento en que el turismo estadounidense ha disminuido en el Caribe mexicano, mientras que destinos como República Dominicana han capitalizado esa caída. La independencia operativa permite a los hoteles de Cancún ajustar sus precios y paquetes sin las restricciones de las cadenas globales, lo que podría resultar más atractivo para mercados emergentes como el turismo nacional, sudamericano y europeo.

De acuerdo con reportes de la industria, más hoteles en Cancún y la Riviera Maya están considerando modelos híbridos o independientes, buscando captar hasta un 20% más de turismo sin intermediarios. La expansión masiva de habitaciones en la región -más de 2,100 nuevas habitaciones en la primera mitad de 2025- también refleja una reconfiguración del ecosistema hotelero, donde la diferenciación y la experiencia personalizada ganan terreno frente a la estandarización.

Roo prevé alcanzar recaudación de casi 10 mil mdp

El gobierno de Quintana Roo ha logrado recaudar el 77% de su meta tributaria anual, lo que representa un ingreso acumulado de aproximadamente 7,546 millones de pesos hasta mediados de octubre. La cifra fue confirmada por Héctor Contreras Mercader, titular del Sistema de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ), quien aseguró que el estado se encuentra en ruta para cumplir la meta total de 9,800 millones de pesos antes de que finalice el ejercicio fiscal.

Los dos principales motores de esta recaudación son:

– Impuesto Sobre Nómina (ISN): con una meta de 4,725 millones de pesos, representa el 48% del total proyectado.

– Impuesto al Hospedaje: con un objetivo de 3,468 millones de pesos, equivale al 35% de la meta anual.

En conjunto, estos dos gravámenes aportan el 83% del total esperado, lo que subraya su importancia en la estructura fiscal del estado.

Contreras Mercader destacó que, a pesar de las bajas tasas de ocupación hotelera reportadas en algunos destinos turísticos del estado, el impuesto al hospedaje ha mantenido un flujo constante. Esto se atribuye a una mayor eficiencia en los mecanismos de fiscalización y cobro, así como a la confianza de los contribuyentes en la administración estatal.

Factores que impulsan la recaudación:

– Modernización de plataformas digitales para facilitar el cumplimiento fiscal.

– Campañas de regularización y descuentos, como el 40% en el pago de tenencias, vigente hasta finales de octubre.

– Colaboración con el sector empresarial, que ha mostrado disposición a cumplir con sus obligaciones tributarias.

“El comportamiento de los ingresos refleja una economía estatal que, aunque enfrenta retos en el sector turístico, mantiene su capacidad de generar recursos propios”, afirmó Contreras Mercader. También subrayó que el cumplimiento de la meta permitirá fortalecer programas sociales, infraestructura y servicios públicos en los 11 municipios del estado.

Este avance ocurre en un contexto de reconfiguración económica post pandemia, donde Quintana Roo ha apostado por diversificar su base tributaria y mejorar la eficiencia recaudatoria. De mantenerse esta tendencia, el estado no solo alcanzará su meta, sino que podría superarla ligeramente, generando un margen fiscal adicional para 2026.

La Sedena asumirá administración de “Ventana al Mar”

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no solo será responsable de la construcción del proyecto turístico “Ventana al Mar” en Felipe Carrillo Puerto, sino que también administrará directamente este centro ecoturístico, según confirmaron autoridades federales el 15 de octubre de 2025. Esta decisión marca un precedente en la gestión de infraestructura turística en Quintana Roo, al involucrar a una institución militar en tareas tradicionalmente civiles.

El proyecto busca conectar la zona urbana de Felipe Carrillo Puerto con la costa del Caribe mexicano a través de la comunidad de Vigía Chico, facilitando el acceso a la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an. Se trata de una iniciativa de alto impacto que pretende impulsar el turismo ecológico, generar empleos locales y abrir nuevas rutas de desarrollo para comunidades mayas.

La administración por parte de Sedena responde a una estrategia federal para garantizar la seguridad, eficiencia operativa y protección ambiental en zonas de alto valor ecológico. Sin embargo, esta medida ha generado inquietudes entre actores locales. Euterpe Gutiérrez Valasis, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales del Congreso estatal, anunció que buscará un diálogo con la presidenta municipal Maricarmen Hernández Solís para conocer los alcances normativos y sociales de esta decisión.

Uno de los argumentos centrales para la participación de Sedena es su capacidad para vigilar y controlar actividades dentro de la reserva, evitando prácticas ilegales como la tala, pesca furtiva o el desarrollo inmobiliario no autorizado. El proyecto también contempla infraestructura mínima de bajo impacto, como senderos, miradores y módulos de atención turística.

Cabe recordar que el proyecto enfrentó 68 días de bloqueo por parte de ejidatarios, quienes denunciaban intentos de despojo de terrenos vinculados a la Expo Maya. Tras una mesa de negociación, el acceso fue liberado en enero de 2025, permitiendo la reactivación de obras bajo supervisión militar.

El gobierno federal estima que “Ventana al Mar” podría convertirse en un modelo replicable de turismo sustentable, con beneficios directos para comunidades indígenas. No obstante, persisten desafíos en materia de transparencia, participación comunitaria y respeto a los derechos agrarios.

PIE DE FOTO01: Varios hoteles han decidido romper alianzas con grandes marcas internacionales para operar de manera independiente.