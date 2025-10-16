Imoveqroo activa ruta especial de transporte a la Expofer Chetumal

Del 17 de octubre al 1 de noviembre

Informaron que habrá salidas cada 30 minutos y con una tarifa de 15 pesos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) anunció la activación de un servicio temporal de transporte público con motivo de la Expofer Chetumal 2025, también conocida como Feria de la Frontera Sur. Este servicio busca facilitar el traslado de familias locales y visitantes entre dos puntos clave de la ciudad: Plaza Las Américas y el Parque Quintana Roo, sede del evento.

El servicio estará disponible del viernes 17 de octubre al domingo 1 de noviembre, exclusivamente los viernes, sábados y domingos.

Las salidas desde Plaza Las Américas se realizarán entre 6:00 p.m. y 8:00 p.m., con una frecuencia de 30 minutos entre cada viaje.

Los retornos desde el Parque Quintana Roo hacia Plaza Las Américas están programados entre 9:00 p.m. y 11:00 p.m..

El costo por viaje será de 15 pesos por persona, una tarifa considerada accesible por las autoridades, que subrayan el carácter inclusivo del servicio. El objetivo principal es garantizar un transporte público seguro, digno y económico, promoviendo la convivencia familiar y el acceso a actividades culturales y comerciales durante la feria.

Este proyecto piloto, denominado “Ruta Expofer”, se enmarca en una estrategia recurrente del gobierno estatal y municipal para apoyar la movilidad durante eventos de gran afluencia. Iniciativas similares han sido implementadas en festividades como el Día de la Independencia y Navidad.

La elección de los puntos de conexión responde a criterios de accesibilidad y flujo peatonal. Plaza Las Américas es uno de los centros comerciales más concurridos de Chetumal, mientras que el Parque Quintana Roo se consolida como epicentro de actividades culturales y recreativas durante la Expofer.

Inauguran la Feria Nacional de Empleo 2025

Con el firme compromiso de construir un Quintana Roo más justo, inclusivo y con prosperidad compartida, el Gobierno del Estado, encabezado por la primera mujer gobernadora, Mara Lezama Espinosa, realizó con éxito, en el marco de la Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables, “Empléate Quintana Roo”.

Este evento se realizó en el Museo de la Cultura Maya de la capital del estado y fue encabezado por la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Reunió a 23 empresas comprometidas con la equidad laboral, ofertando un total de 976 vacantes en diversos sectores productivos. La feria se convirtió en un espacio de encuentro entre empleadores y buscadores de empleo, priorizando a personas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de garantizarles acceso digno al trabajo formal.

Además de las ofertas laborales, se brindaron servicios integrales de orientación, vinculación y asesoría laboral, fortaleciendo las capacidades de quienes buscan incorporarse al mercado laboral.

Como parte del impulso al autoempleo, se entregaron constancias a egresados de los cursos de elaboración de cenas navideñas y decoración básica, a través de “Capacítate y Empléate”.

Este esfuerzo refleja la visión humanista del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que coloca a las personas en el centro de las políticas públicas, promoviendo el empleo como motor de transformación social.