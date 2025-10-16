Otorgan “Llaves Michelin” a hoteles que destacan por arquitectura y servicio

Por su arquitectura, servicio y experiencia integral

Excelencia en hospitalidad y diseño posiciona al Caribe mexicano en el mapa mundial

Cancún.- La Guía Michelin otorgó por primera vez en México sus prestigiosas “llaves Michelin” a hoteles que destacan por su arquitectura, servicio y experiencia integral. En Quintana Roo, 16 establecimientos fueron distinguidos, consolidando al estado como referente de hospitalidad de clase mundial.

La Guía Michelin reveló su selección inaugural de hoteles en México que merecen las codiciadas “llaves Michelin”, un distintivo que evalúa la excelencia en diseño, servicio, autenticidad y experiencia global. En Quintana Roo, 16 hoteles fueron reconocidos, distribuidos entre Playa del Carmen, Bacalar, Tulum, Holbox y Cancún.

Este nuevo sistema de clasificación complementa las famosas estrellas Michelin para restaurantes, y busca destacar alojamientos que ofrecen una experiencia transformadora, más allá del lujo convencional.

Hoteles galardonados en Quintana Roo

Tres llaves Michelin (máximo galardón): Hotel Esencia, Playa del Carmen

Dos llaves Michelin: Banyan Tree Mayakoba, Etéreo, Auberge Resorts Collection, Palmaïa – The House of AïA, Rosewood Mayakoba, Maroma, A Belmond Hotel y Wakax Hacienda (Todos en Playa del Carmen).

Una llave Michelin: Boca de Agua, Casa Hormiga y Our Habitas en Bacalar; además de Waldorf Astoria, Cancún; Nomade, Holbox;The St. Regis Kanai Resort, Playa del Carmen; Viceroy, Playa del Carmen; y Be Tulum Beach & Spa Resort y Hotel Milan, ambos en Tulum.

La Guía Michelin evaluó a los hoteles bajo criterios como calidad arquitectónica, diseño interior, consistencia del servicio, autenticidad de la experiencia y conexión con el entorno. Los inspectores destacaron que los hoteles premiados en Quintana Roo ofrecen hospitalidad emocional, sostenibilidad y propuestas gastronómicas de alto nivel.

Este reconocimiento no solo posiciona a los hoteles en el radar internacional, sino que también fortalece la imagen de Quintana Roo como un destino que combina lujo, cultura y naturaleza.

Día de Muertos y Thanksgiving para elevar ocupación

Tras una temporada baja que dejó ocupaciones de apenas 40 a 45 % en la zona urbana de Cancún, el sector hotelero se prepara para un repunte significativo durante las celebraciones de Día de Muertos y Thanksgiving. De acuerdo con los registros de reservaciones, se estima alcanzar niveles de ocupación entre 70 y 75 % en las próximas semanas.

El secretario de Turismo de Benito Juárez, Juan Pablo de Zulueta Razo, confirmó que ambas festividades generan un notable flujo de turistas, tanto nacionales como internacionales, y que se han diseñado estrategias específicas para aprovechar ese impulso. En particular, destacó la edición 2025 del Hanal Pixán, que se celebrará en Puerto Morelos, Las Palapas y el Panteón de los Olvidos, como parte de las actividades culturales que buscan atraer visitantes durante el puente del Día de Muertos.

En paralelo, los hoteles han afinado sus campañas promocionales para el Día de Acción de Gracias, una tradición estadounidense que suele movilizar a miles de viajeros hacia destinos cálidos. Oasis Hotels & Resorts lanzó su campaña “Especiales de Otoño”, con descuentos de hasta 58 % para quienes reserven antes de que finalice octubre. Beachscape Kin Ha Villas & Suites también anunció ofertas exclusivas en su sitio web, enfocadas en esta fecha clave para el turismo norteamericano.

Datos recientes de motores de búsqueda de agencias de viajes indican que varios resorts en Cancún están ofreciendo atractivos incentivos: noches adicionales sin costo, cenas temáticas, entradas a parques de regalo y paquetes familiares con niños gratis. Estas estrategias buscan estimular la demanda y consolidar la recuperación en la temporada otoñal.

Con estas acciones, los hoteleros confían en que el cierre de noviembre marcará una recuperación sostenida, aprovechando el valor cultural del Día de Muertos y el poder de consumo asociado al Thanksgiving.