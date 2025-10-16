QRoo y Unicef fortalecen protección integral de la niñez con nuevo convenio

“Las infancias están primero”

Este acuerdo permitirá fortalecer acciones que garanticen su bienestar, seguridad y desarrollo

Cancún.– En un paso firme hacia la protección integral de la niñez y adolescencia, el gobierno de Quintana Roo y el Sistema DIF estatal firmaron un convenio de colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), con el propósito de fortalecer acciones orientadas al respeto, garantía y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El acto se llevó a cabo en el Auditorio del Complejo de Seguridad C5 de Cancún, con la presencia de la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa.

Firmaron el convenio la gobernadora Mara Lezama Espinosa como testigo de honor; la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, y el representante de Unicef, en México, Luis Fernando Carrera Castro, quien destacó que la semana pasada se estaba hablando de la educación en ciencia, tecnología y matemáticas para niñas como una prioridad nacional para poder comenzar a superar la discriminación, porque existe, que impide que muchas niñas tengan esa capacidad de desarrollar su talento y su interés en la ciencia, la tecnología y las matemáticas.

Durante su intervención, la gobernadora Mara Lezama subrayó la importancia de este acuerdo como una herramienta clave para sumar esfuerzos institucionales y sociales en favor del bienestar y desarrollo pleno de la niñez quintanarroense.

“Este convenio refleja nuestro compromiso con el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, colocando su bienestar en el centro de las políticas públicas. Trabajamos de la mano con Unicef para garantizar un enfoque profesional y sensible que impulse su crecimiento, seguridad y felicidad”, afirmó.

A través de esta colaboración, se implementarán foros, talleres, seminarios, capacitaciones y congresos enfocados en la protección y promoción de los derechos de la infancia, así como en la construcción de una sociedad más equitativa, justa e incluyente.

La mandataria reiteró que en este gobierno humanista, de corazón feminista y cercano a la gente, nadie se queda atrás: “En Quintana Roo, las infancias están primero”, puntualizó.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, destacó que este convenio permitirá diseñar e implementar políticas públicas integrales en coordinación con los tres niveles de gobierno y organismos internacionales.

Avanza el Pacto Legislativo por el Turismo Nacional

Tulum.- Como parte del Pacto Legislativo por el Turismo Nacional, la Comisión de Turismo del Senado de la República, que preside el senador Eugenio Segura, se llevó a cabo el Foro de Turismo Comunitario, uno de tres encuentros participativos que se desarrollarán durante el último trimestre del año, con el objetivo de fortalecer el turismo interno mediante reformas legislativas que respondan a las necesidades reales de los actores del sector.

Estuvieron presentes la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora. El foro reunió a representantes de comunidades, organizaciones civiles, académicos y especialistas del ámbito turístico público y privado, en un espacio plural e incluyente destinado a promover el diálogo y la articulación de redes para el impulso del turismo comunitario como un modelo sostenible, participativo y justo.

Al respecto, la gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó que el turismo rural y comunitario, que antes era incipiente, hoy es una realidad en el que se reconoce y visibiliza a las comunidades mayas de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Tulum.

Mara Lezama dio a conocer que, además de tener un organismo gestor integrado por representantes de la comunidad, sector privado, social académico y ambiental, se implementa un Plan de Manejo para Maya Ka´an, que será único en el país, respaldado por el Plan Maestro de Turismo 2030.

Por su parte, la secretaria Josefina Rodríguez afirmó que el turismo comunitario es la esencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la herramienta que permite aprovechar lo más valioso que tenemos: nuestras tradiciones, historia y la gente.