Cancún impulsa la integración de medicina científica y holística

En centros especializados como Happy Medical Center

Con un modelo de atención integral para el bienestar físico y emocional

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con la apertura de centros especializados como Happy Medical Center, Cancún se posiciona como un referente en la promoción de medicina científica, regenerativa y holística, apostando por un enfoque integral que combina diagnóstico avanzado con terapias alternativas.

En octubre de 2025, Cancún dio un paso significativo hacia la diversificación de su oferta médica con la consolidación de espacios que integran medicina tradicional, alternativa, regenerativa y holística. El Happy Medical Center, ubicado en la zona norte de la ciudad, se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan tratamientos menos invasivos y más personalizados.

Aide Ibarra, directora del centro, explicó que el objetivo es ofrecer diagnósticos profundos que consideren tanto el estado físico como emocional del paciente. “Muchas personas visitan varios médicos sin encontrar una solución. Aquí buscamos entender al paciente desde su energía vital, sus emociones y su entorno”, señaló.

Una de las herramientas más innovadoras del centro es el escáner cuántico, capaz de medir la energía vital de más de 50 órganos internos —como el corazón, riñones y pulmones— para detectar desequilibrios que no siempre son visibles en estudios convencionales. Esta tecnología permite diseñar tratamientos personalizados que pueden incluir terapias celulares, medicina regenerativa, biohacking y reducción de químicos farmacéuticos.

El enfoque no busca sustituir la medicina convencional, sino complementarla. “No se trata de dejar los medicamentos, sino de encontrar formas de reducir su uso cuando es posible, evitando efectos secundarios innecesarios”, agregó Ibarra.

Además de la atención clínica, Cancún será sede de la Conferencia Internacional de Medicina Regenerativa 2025, donde especialistas de Estados Unidos, Argentina y México compartirán avances en terapias con células madre, péptidos, exosomas y estética regenerativa. El evento, programado para marzo, incluirá sesiones de networking y formación profesional para médicos y terapeutas.

Este modelo integral también busca posicionar a Cancún como un destino de turismo médico y de bienestar, aprovechando su infraestructura hotelera y conectividad internacional. La combinación de ciencia, espiritualidad y atención personalizada podría atraer a pacientes de todo el mundo que buscan alternativas a los sistemas de salud tradicionales.

Refuerzan prevención del cáncer de mama

Durante octubre, autoridades de salud y organismos municipales intensifican las acciones de detección oportuna del cáncer de mama en Cancún, con unidades móviles que ofrecen mastografías gratuitas en distintas colonias de la ciudad.

Como parte de las actividades del Mes Rosa, el Ayuntamiento de Benito Juárez, en coordinación con la Secretaría de Salud de Quintana Roo (SESA), el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) y el DIF municipal, ha puesto en marcha una campaña de prevención que incluye cuatro jornadas de mastografías móviles gratuitas. Cada unidad está equipada para realizar hasta 45 estudios por jornada, acercando el servicio a mujeres que, por razones económicas o de movilidad, no pueden acudir a hospitales o clínicas especializadas.

El director de Salud Municipal, Héctor González Rodríguez, explicó que esta estrategia busca reforzar tres pilares fundamentales: autoexploración desde los 20 años, exploración clínica a partir de los 25 y mastografía anual desde los 40 años. “La detección temprana salva vidas, y por eso estamos llevando el servicio directamente a las comunidades”, afirmó.

Además de las mastografías, se realizó la “Brigada Rosa” en la Casa de la Mujer Emprendedora, donde se ofrecieron talleres de autoexploración, pláticas informativas y atención psicológica para pacientes oncológicas.

La campaña también cuenta con el respaldo de la Caravana Rosa ADO 2025, una iniciativa nacional que recorre 16 ciudades del país con unidades móviles de detección, en alianza con la Fundación del Cáncer de Mama (FUCAM). En Cancún, esta caravana se suma a los esfuerzos locales, brindando mastografías gratuitas y traslados para seguimiento médico en casos que lo requieran.

Las unidades móviles estarán disponibles en distintos puntos de Cancún durante octubre. Entre las sedes confirmadas se encuentran: Casa de la Mujer Emprendedora, Parque de Maderas en Villas Otoch Paraíso, Parque de Las Palapas y el DIF Benito Juárez

Los horarios y requisitos pueden consultarse en las redes sociales del Ayuntamiento y del IMM. Se recomienda llevar copia de identificación oficial y acudir con ropa cómoda.

El cáncer de mama sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en México. En 2024, se registraron más de 8,400 defunciones por esta enfermedad. Las autoridades de salud insisten en que la detección oportuna puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, y por ello invitan a todas las mujeres a aprovechar estos servicios gratuitos.