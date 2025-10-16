UE impulsa aprovechamiento sostenible del sargazo en Q. Roo

Como parte de una agenda internacional

Busca convertir un desafío ambiental en una oportunidad de desarrollo económico

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Representantes de la Unión Europea visitaron Quintana Roo para fortalecer alianzas estratégicas que permitan transformar el sargazo en recursos sostenibles, como parte de una agenda internacional de economía circular y combate al cambio climático. La iniciativa busca convertir un desafío ambiental en una oportunidad de desarrollo económico y tecnológico para la región.

Durante una visita oficial a Cancún, el comisario europeo Jozef Síkela y el embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, sostuvieron reuniones con la gobernadora Mara Lezama Espinosa, autoridades ambientales y empresarios hoteleros. El objetivo fue explorar soluciones integrales al fenómeno del sargazo, mediante inversión productiva y transferencia tecnológica que permita su aprovechamiento como fuente de energía renovable y bioproductos.

Los representantes europeos también visitaron el buque Natans de la Marina, dedicado a la investigación y recolección del sargazo, y conocieron los avances de la planta piloto de biogás instalada en Quintana Roo, la primera en su tipo en México.

El plan contempla que México recolecte y procese 500 mil toneladas de sargazo entre 2026 y 2027, con el fin de producir biometano, biogás, fertilizantes orgánicos y bonos de carbono. Estas acciones permitirían generar empleos verdes y establecer cadenas de valor circulares en el Caribe Mexicano, posicionando a Quintana Roo como un referente global en innovación ambiental.

“El sargazo es un fenómeno natural que no podemos evitar, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlo. En Quintana Roo elegimos actuar con responsabilidad, innovación y visión de futuro”, afirmó la gobernadora Mara Lezama.

La visita de la delegación europea se enmarca en una estrategia de cooperación internacional que busca fortalecer el vínculo entre México y la Unión Europea en temas de sostenibilidad, cambio climático y desarrollo tecnológico. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo, Óscar Rébora Aguilera, destacó que el estado ha avanzado en estudios técnicos para el aprovechamiento del sargazo, y que se busca escalar los proyectos piloto hacia modelos replicables en otras regiones costeras.

Ocho playas con niveles excesivos

A pesar de que la temporada de sargazo en el Caribe Mexicano está llegando a su fin, ocho playas continúan registrando niveles excesivos de esta macroalga, de acuerdo con el más reciente reporte del Mapa Semáforo del Sargazo emitido por autoridades estatales. La situación afecta principalmente a zonas del sur del estado, aunque también se han identificado dos puntos críticos en el norte.

Según el monitoreo actualizado al 13 de octubre de 2025, las playas con presencia excesiva de sargazo (semáforo rojo) son: Río Huache, Casa del Sol, Playa Sonrisa, Xcalak, Canal de Zaragoza, Bacalar Chico, Punta Molas y Playa Xhanan.

Estas áreas presentan acumulaciones significativas de sargazo en la zona costera, lo que afecta tanto la experiencia turística como el equilibrio ecológico local.

El Mapa Semáforo del Sargazo, que monitorea 140 playas en Quintana Roo, indica que:

– 29 playas están en semáforo naranja (sargazo abundante)

– 13 playas en amarillo (moderado)

– 83 playas en verde (bajo)

– 7 playas en azul (sin sargazo)

Este balance muestra una mejora respecto a meses anteriores, cuando el fenómeno alcanzó niveles críticos en varias zonas de la Riviera Maya. De hecho, especialistas como Esteban Jesús Amaro Mauricio, director de la Red de Monitoreo del Sargazo, han señalado que las corrientes marinas están cambiando y que la presencia de sargazo podría desaparecer casi por completo hacia finales de octubre.

El sargazo, aunque natural, representa un reto ambiental cuando llega en grandes cantidades. Su acumulación en playas puede generar malos olores, afectaciones a la fauna marina y deterioro del paisaje costero. Además, implica costos significativos para los municipios en labores de recolección y limpieza.