QRoo negocia con aerolíneas de Colombia regreso de vuelos a Tulum

Tras cancelaciones de rutas como Bogotá-Tulum

Buscan reactivar conectividad aérea con acuerdos bilaterales para fortalecer el vínculo turístico

El secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto, informó que el gobierno estatal mantiene conversaciones activas con diversas aerolíneas para restablecer vuelos hacia el Aeropuerto Internacional de Tulum y ampliar la conectividad aérea con Cancún, como parte de una estrategia para fortalecer el vínculo turístico con Colombia.

“Estamos en un proceso de negociación con varias aerolíneas para concretar nuevas rutas hacia Cancún y, en el corto plazo, también hacia Tulum”, declaró.

Durante su participación en la feria turística ANATO, celebrada en Colombia, Cueto destacó que este evento representa una plataforma clave para consolidar alianzas con touroperadores, aerolíneas y empresarios del sector turístico colombiano. “La presencia constante de Quintana Roo en Anato nos permite reforzar la relación bilateral y generar acuerdos que amplían las opciones de viaje para los colombianos interesados en el Caribe mexicano”, explicó.

Además, subrayó el compromiso del estado por mantener y fortalecer estos vínculos, con el objetivo de que Quintana Roo continúe siendo uno de los destinos preferidos por el mercado colombiano.

Cueto atribuyó el crecimiento del turismo colombiano en la región a la diversificación de la oferta turística, una mejor conectividad aérea y campañas de promoción efectivas, factores que han contribuido a una percepción más amplia y positiva del destino.

“El dinamismo del mercado colombiano responde a que Quintana Roo ha evolucionado como destino. Hoy ofrecemos experiencias que van más allá del clásico ‘sol y playa’: cultura, naturaleza, gastronomía, aventura y bienestar, que se alinean con los nuevos intereses de los viajeros colombianos”, puntualizó.

Esta estrategia busca no solo recuperar rutas canceladas, como la de Bogotá-Tulum, sino también posicionar a Tulum como un punto clave de entrada internacional, complementando la infraestructura de Cancún y diversificando el flujo turístico en el estado.