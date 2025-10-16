Se avanza en detección temprana de cáncer de mama

Quintana Roo continúa avanzando en la modernización y consolidación del sistema de salud, con la implementación de nuevas tecnologías para fortalecer la detección temprana del cáncer de mama.

Este día se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Salud (SESA) de Quintana Roo y la empresa Roche México, para la implementación y uso de un nuevo proyecto tecnológico denominado “Lunit Insight MMG”, que en sólo 120 segundos dará los resultados de una mastografía, cuando normalmente este procedimiento lleva un proceso de dos meses.

Durante este evento se explicó que, a través de este proyecto tecnológico, se implementará el uso de herramientas de inteligencia artificial para el análisis de mastografías, lo que permitirá detectar signos de cáncer de mama en tiempo récord, con una precisión extraordinaria.

El secretario de Salud del estado, Flavio Carlos Rosado, destacó que esta tecnología viene a potenciar el trabajo del personal de salud al mejorar la precisión diagnóstica, agilizar los tiempos de lectura y fortalecer la atención oportuna a las mujeres. “Les dará más información, más claridad y más rapidez para actuar frente a cualquier caso”.

La salud pública es prioridad en Quintana Roo, por lo que, con inversiones históricas y un trabajo permanente, la gobernadora encabeza la consolidación de los servicios de salud con calidad, con tecnología y con sentido humano, subrayó Flavio Carlos Rosado, tras puntualizar que “la innovación científica con el compromiso social significa cuidar, significa salvar vidas y atender nuestra responsabilidad”.