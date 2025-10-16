En nueve meses de gestión, el gobierno de Isaac Montoya sanea finanzas públicas

Más obra pública en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- A nueve meses del gobierno, podemos concluir con toda seguridad que se han saneado las finanzas públicas del municipio y que, contrario a lo que aseguraba la administración pasada, lo entregaron endeudado.

Así lo afirmó el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, luego que los titulares de Tesorería y Consejería Jurídica detallaron que con la estrategia del gobierno se lograron ahorros por 941 millones de pesos 797 mil 099, el 78.9% del adeudo notificado por diversas instituciones.

El alcalde subrayó que durante mucho tiempo el gobierno panista se dedicó a culpar a Morena, ahora en base a los datos que se presentan, tenemos el soporte técnico para señalar a la administración pasada, la responsabilidad es de personas con nombre y apellido llevaron a cabo un mal trabajo, con deshonestidad de querer engañar no solo a las calificadoras sino a la ciudadanía de Naucalpan, al presentar cifras engañosas y maquilladas.

Los titulares de Tesorería y Consejería Jurídica presentaron un resumen de adeudos que dejó la administración panista saliente y ahorros con la estrategia que implementó la administración, que permitió ahorros por casi mil millones de pesos, el 78.9% sobre el adeudo notificado por las instituciones, que ascendió a mil 194 millones de pesos.

Subrayó que estos ahorros se traducirán en más obra pública, más programas y que no se tengan embargos en lo que va de 2025. Reiteró, esto nos permitirá un programa de obra en el primer año, prácticamente de mil millones de pesos, más de lo que en tres años del gobierno anterior se logró.

En su oportunidad, la Tesorera Municipal, Claudia Oyoque, detalló que se implementaron diversas acciones para generar un saneamiento financiero del municipio considerado históricamente con un alto nivel de endeudamiento. Hoy tenemos la documentación probatoria de cada uno de los temas que estamos presentando.