Proyecto Social Naucalpan fomenta el diálogo político: David Parra Sánchez

Escucha a dirigente del PT

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx. – Las opiniones son cruciales para contar con una mejor sociedad, pues al fomentar el diálogo y la diversidad de ideas, se promueve el pensamiento crítico, la colaboración y el respeto.

Afirmó lo anterior el luchador social David Parra Sánchez, presidente de la asociación civil “Proyecto Social Naucalpan”, al recibir en este municipio al diputado federal petista Reginaldo Sandoval Flores, quien expuso la visión de ese instituto político y diversos temas de interés social.

«Proyecto Social Naucalpan es una asociación civil que reúne a naucalpenses de distintos orígenes de pensamiento (incluidos los partidistas), pero con el mismo propósito, el de construir un mejor Naucalpan, más seguro, con mejores servicios públicos y de mayores oportunidades para las familias que aquí viven», afirmó Parra Sánchez.

Ante la presencia de liderazgos de varias comunidades de Naucalpan, el legislador Reginaldo Sandoval escuchó con atención los diferentes puntos de vista de los miembros de dicha asociación.

Durante la reunión con el legislador petista, Parra Sánchez dejó en claro que Proyecto Social Naucalpan escucha todas las diversas opiniones de una sociedad que busca su bienestar personal y familiar.

Finalmente, el líder social reiteró su compromiso de seguir luchando en favor de los naucalpenses. “Juntos lograremos un mejor municipio, un mejor Estado y un mejor país”, concluyó.