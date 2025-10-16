Llaman a seguir apoyando a damnificados por las lluvias

Solidaridad de mexiquenses

Naucalpan, Mex.- Para apoyar a la población afectada por las lluvias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, se instalaron centros de acopio en distintos puntos de la capital del país y Naucalpan no es la excepción, el por se hace un llamado de solidaridad a la población para apoyar a nuestros hermanos en desgracia.

Expresó lo anterior Simón Mondragón Bernal, director general de Educación Media Superior del Estado de México, al dar a conocer el centro de acopio en este municipio ubicado en el Centro de Estudios Naucalpan, en avenida México 225, colonia Las Américas en Naucalpan.

«El pueblo de México ha demostrado ser históricamente solidario ante tragedias naturales. Hoy nuestros semejantes nos necesitan, es por ello que se abrió el centro de acopio en Naucalpan. Cualquier ayuda es y será bienvenida», dijo.

El profesor Mondragón Bernal detalló que en estos momentos se requiere de toda la ayuda posible, misma que será enviada de manera inmediata.

Recordó que algunos de los alimentos que se pueden donar son: atún en lata abre fácil o en bolsa, sardinas en lata, frijoles, lentejas y arroz en bolsa, sopa de pasta, chiles, consomé de pollo en polvo, verduras en lata o en envase Tetra Pak, sal, mayonesa, aceite para cocinar (de un litro), café soluble, azúcar (de un kilogramo), mermelada, chocolate en polvo o en tableta, y galletas saladas o dulces en paquetes de 100 a 200 gramos.

Los interesados también pueden apoyar con artículos de higiene personal, como papel sanitario (paquetes de cuatro rollos), toallas femeninas, cepillos y pasta dental, shampoo, jabón corporal, desodorante, zacate, rastrillos y repelente para mosquitos.