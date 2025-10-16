Reduce el gobierno de Ecatepec las inundaciones en 50%

Ecatepec, Méx.- La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss informó que a un año de gestión, el gobierno de Ecatepec redujo 50 por ciento las zonas de inundación en la localidad, derivado de los trabajos de limpieza de barrancas y al programa Rastrillo Social implementado. La alcaldesa dijo que gracias a los trabajos de limpieza que el gobierno local realiza en calles, avenidas y barrancas lograron disminuir los puntos críticos de encharcamientos e inundaciones, con lo que Ecatepec dejó de ser zona de riesgo al respecto. Detalló que de los 19 puntos críticos que durante las lluvias se inundaban, ocho fueron atendidos y en esta temporada no presentan afectaciones; sin embargo, dijo que trabajan en los otros 11 puntos para mitigar el problema.

“Antes existían 19 puntos críticos que colapsaban con cada lluvia fuerte. Hoy solamente permanecen 11, a pesar de que este año hemos tenido las lluvias más intensas en la última década”, dijo.

Añadió: “No es casualidad, sino resultado de un trabajo preventivo constante, la sustitución de tuberías obsoletas, la limpieza profunda de colectores, la rehabilitación de cárcamos y la construcción de nuevas redes de drenaje que hoy protegen a miles de familias