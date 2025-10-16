Bely y Beto despiertan la imaginación con “Sueños Tour” en la Arena CDMX

Con nuevas canciones, personajes entrañables y una puesta en escena mágica

El dúo infantil regresa con un espectáculo interactivo que celebra la conexión emocional

Por: Asael Grande

El fenómeno infantil Bely y Beto presentará su nuevo espectáculo Sueños Tour el domingo 19 de octubre a las 17:00 horas en la Arena Ciudad de México. El show invita a los niños y niñas a soñar sin límites, a través de una experiencia interactiva llena de música, color, risas y emociones que conectan con el corazón de toda la familia.

En videoconferencia de prensa, Bely compartió su entusiasmo: “Vamos a estar en la Arena CDMX a las cinco de la tarde. Estamos muy contentos porque, año con año, llevamos nuestro show a los niños de la Ciudad de México, y este año no podía ser la excepción. Sueños Tour es nuestro nuevo espectáculo, lo hemos presentado por toda la República Mexicana. Dura dos horas para que los niños canten, se diviertan y convivan con nosotros antes del show”.

El espectáculo gira en torno a los sueños de cada personaje: Beto, Miguelita, el Conejo y Bely, quienes revelan sus anhelos en escena, mostrando que todos, incluso los adultos, seguimos soñando. “El show trata de los sueños que tiene cada uno de los personajes —explica Bely—. Los niños van a descubrir qué sueña Beto, qué sueña Miguelita, el Conejo y yo. Todos tenemos sueños, incluso cuando somos grandes”.

Como parte del proyecto, Bely lanzó el álbum Soñando con Bely y Beto, una colección de canciones originales que forman parte del universo del tour. “Tenemos muy buena respuesta de los niños a través de nuestros videos, eso nos hace muy felices. En este show no hay colaboraciones, pero hay mucha interacción. Nos gusta hacer el mejor concierto de sus vidas, que se lo lleven en el corazón y en sus recuerdos”, añadió.

El espectáculo será grabado para plataformas digitales, como todos sus shows en auditorios y arenas. “Estuvimos en Chile, en Perú, e iremos a España. Los papás bailan más que los niños”, comentó Beto entre risas.

“Bely y Beto” es una marca de entretenimiento infantil creada por Belinda Treviño en 1997. El proyecto presenta a dos amigos y su pandilla en aventuras cómicas y educativas, tanto en televisión como en redes sociales como YouTube e Instagram, donde comparten contenido musical y productos relacionados.

En esta nueva gira, se estrenarán canciones como El loro y la jirafa, y se anticipa el lanzamiento de una película, aunque los detalles se mantienen en secreto: “Queremos que sea sorpresa, estamos esperando el gran día”, concluyó Bely.