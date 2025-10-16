Necesario, romper los mitos sobre el cáncer de mama: especialista

¿Cómo actuar ante esta enfermedad?

El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. En México, cada día, alrededor de 22 mujeres pierden la vida a causa de esta enfermedad y continúa siendo el tipo de cáncer con mayor índice de mortalidad en mujeres, pero aún persisten mitos que dificultan su detección oportuna y tratamiento adecuado. A pesar de los esfuerzos por informar, el miedo o los tabúes, pueden retrasar la atención médica y poner en riesgo la vida de las pacientes.

La Dra. Karla Centelles, oncóloga médica y aliada de Fundación CTR, comparte los mitos más frecuentes que escucha en consulta y nos recuerda acudir siempre a fuentes médicas verificadas para informarnos sobre temas de salud.

La biopsia “riega” el cáncer. Uno de los temores más extendidos entre las pacientes es pensar que al realizar una biopsia se puede diseminar el tumor. La especialista aclara que esto es completamente falso. “La biopsia es un procedimiento seguro y fundamental para confirmar un diagnóstico. El cáncer de mama es un tumor sólido, por lo tanto, no puede romperse ni propagarse al tomar una muestra”.

No amamantar provoca cáncer de mama. Embarazarse o amamantar no te “vacuna” contra el cáncer de mama, sin embargo la lactancia materna involucra cambios hormonales y anatómicos que sí disminuyen el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer de mama. “Mientras más tiempo se amamanta, menor es el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Sin embargo, existen casos en los que las mujeres lo presentan a pesar de haber amamantado, así como muchas otras que no se embarazaron nunca desarrollan la enfermedad.”

El azúcar alimenta al cáncer. Aunque mantener una dieta balanceada es importante para la salud general, eliminar por completo los azúcares no previene ni detiene el cáncer. “Ningún alimento o dieta puede prevenir o causar cáncer de mama, sin embargo estudios han descubierto que entre mayor sea el consumo de alcohol, alimentos procesados, carnes rojas y azúcares añadidos, incrementa el riesgo.”, enfatiza la oncóloga.

El uso de desodorantes antitranspirantes causa cáncer. No hay sustento científico que relacione al aluminio —presente en algunos antitranspirantes—, ni a las glándulas sudoríparas con el desarrollo de cáncer de mama. Sin embargo se sigue estudiando la relación de ciertos compuestos encontrados en una variedad de productos, considerados disruptores endocrinos.

Los remedios naturales o tés pueden sustituir la quimioterapia. Algunas pacientes recurren a tratamientos alternativos o complementarios, como tés o extractos herbales, que no solo no curan, sino que también pueden interferir con los medicamentos oncológicos. “Muchas de estas sustancias se metabolizan en el hígado y pueden afectar los tratamientos médicos. Antes de consumir cualquier suplemento o producto natural, es indispensable consultarlo con el médico tratante”, advierte la especialista.

El cáncer de mama tiene causas complejas y multifactoriales. Hay factores de riesgo que no pueden controlarse, como la edad, el sexo o la genética, pero otros sí: una alimentación equilibrada, ejercicio regular y evitar el tabaco ayudan a reducir las probabilidades y fortalecer la salud en general.

Aunque la mayoría de los casos se presentan en mujeres mayores de 50 años por las características hormonales de la menopausia, el cáncer de mama puede afectar a mujeres de cualquier edad a partir de la pubertad. Por ello, la autoexploración mensual, la revisión ginecológica semestral y la mastografía anual a partir de los 40 años son pilares fundamentales de la prevención y detección temprana. En mujeres más jóvenes, se recomienda una revisión clínica anual desde los 25 años y aprender las técnicas adecuadas de autoexploración.

“La mayoría de las pacientes detectan una bolita en el seno o la axila. Ante cualquier anomalía, es importante acudir con personal médico sin demora”, recomienda la doctora.

Además, es importante estar atentas a signos de alerta como cambios en la textura de la piel (similar a una cáscara de naranja), retracción del pezón o secreciones con sangre, ya que identificar anomalías en etapas iniciales puede marcar la diferencia.

Algo que las mujeres deben saber es que el tratamiento no siempre implica una mastectomía, el cáncer de mama no se trata igual en todos los casos. Hoy, los avances médicos permiten diseñar tratamientos personalizados que incluyen cirugías conservadoras, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia y terapias dirigidas. “Incluso en etapas avanzadas, el cáncer de mama tiene opciones de control. Ya no es sinónimo de una enfermedad terminal si existe adherencia al tratamiento.”, finaliza Centelles.