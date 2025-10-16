Más de 600 mil menores se transportan gratis en Edomex

Apoya a la economía familiar

Toluca, Estado de México.– Como parte del compromiso de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez con las familias mexiquenses, el Gobierno del Estado de México impulsa políticas de movilidad con sentido social, entre ellas, el transporte gratuito para niñas y niños menores de cinco años, que ya beneficia a 640 mil usuarios de este sector que utiliza los sistemas de Mexibús y Mexicable.

Esta acción permite aliviar el gasto familiar y garantizar que las y los menores puedan trasladarse de forma segura, digna y sin costo, especialmente cuando se dirigen hacia sus escuelas, centros deportivos y culturales.

El apoyo ha sido aprovechado por las familias mexiquenses y mantiene una tendencia al alza, tan solo en julio de 2024, cuando inició la medida, se benefició a 24 mil 544 personas de este sector y en septiembre de 2025, sumaron 53 mil 394.

De acuerdo con cifras del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem), de julio de 2024 a septiembre de 2025 se registraron más de 18.9 millones de transbordos, reflejo del creciente uso de medios sustentables y conectados, como el Mexibús, el Mexicable y los corredores eléctricos.

Con el respaldo de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, esta política reafirma el compromiso de su gobierno por poner en el centro a las familias mexiquenses y demostrar que la movilidad también es un derecho social.

Así, el gobierno del Estado de México avanza hacia un sistema de transporte público más humano, sustentable y solidario, que transforma la vida cotidiana de millones de mexiquenses.