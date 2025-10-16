Hice la paz con mi niña interior para seguir de frente y adelante: Laura Pausini

Estrena su nuevo sencillo “Mi historia entre tus dedos”, que a un mes del lanzamiento del video, grabado en Verona, Italia, ya lleva 3 millones de reproducciones en su canal de YouTube y que es el primero de su próximo álbum que saldrá a inicios del 2026 “Yo Canto 2”.

“He llevado una vida sin vicios sin drogas con los pies en la tierra pero una parte fundamental ha sido el apoyo de mis padres, y lo digo desde el punto de vista de mamá porque hoy copio todo lo que hacía mi madre”, dijo la extraordinaria cantante internacional Laura Pausini, quien canta en cinco idiomas.

Por Gloria Carpio

Durante una conferencia de prensa y con su característico brillo en los ojos, y una sonrisa abierta, Laura Pausini se dispuso a compartir los detalles de su esperado regreso a México en 2026, un país al que llama “su segundo hogar” después de tantos años de conexión profunda. Pausini hizo énfasis en que el tour “Io Canto / Yo Canto World Tour 2026-2027” será una celebración de su historia musical y, a la vez, un homenaje al vínculo que existe entre sus canciones y las historias personales de sus admiradores.

“Regresar a México significa abrazar a personas que han crecido conmigo, que han vivido amores y desamores con mi música”, afirmó con emoción.

La artista abordó la importancia de reinventarse y de mantenerse fiel a la esencia. Habló de la evolución que ha vivido como mujer, madre y artista, y del poder de la música para crear lazos que trascienden fronteras. Pausini compartió anécdotas personales sobre sus primeros viajes al país, cuando apenas daba sus primeros pasos en escenarios mexicanos, y recordó la calidez que siempre la ha recibido. “Nunca olvidaré mi primer concierto aquí, la gente no sabía las letras en italiano, pero cantaban conmigo desde el corazón”, relató.

Pausini reconoció que los preparativos han sido “como regresar al inicio de todo”, y que el equipo trabaja para entregar el espectáculo más emotivo de su carrera.

Una vida de sueños

Pausini se sienta a reflexionar no solo sobre los hitos de su trayectoria, sino sobre la compleja relación entre la artista global y la “niña” que soñaba con cantasí. En este marco, la cantante italiana compartió una perspectiva profundamente humana de la fama, la maternidad y el motor que la impulsa: la curiosidad.

​Pausini, quien se considera cantante desde los ocho años, expresó con orgullo que se parece mucho a esa niña. “Creo que muchas personas que tienen mi edad dicen que si se parecen mucho a sí mismas de niñas, se sienten un poco cursi,” comentó. “Yo no me siento así. Al contrario, siento orgullo de decírtelo.

Y aseguró que tenía que hacer la paz con su niña interior “ cuando eres una mujer en la industria de la música es un poco más difícil que para los hombres, cuando tienes más de 50 años te dicen cualquier cosa y yo para sentirme capaz de hacer las cosas nuevamente tenía que hacer la paz con esa niña que soñaba cantar y hoy esta dentro de mi, y frente a ustedes, por eso me sigue emocionando tanto esto”.

De su longevidad de éxitos en esta carrera dijo “ he llevado una vida sin vicios sin drogas con los pies en la tierra pero una parte fundamental ha sido el apoyo de mis padres, y lo digo desde el punto de vista de mamá porque hoy copio todo lo que hacía mi madre. Quizá antes no lo entendía y me preguntaba por qué me trataba si me incluso decía que yo no repetiría lo mismo pero hoy sé que todo lo hacía por mi bien. Hoy me siento como una buena persona con un buen corazón y quiero que mi hija sea así”.

​La Presión del Éxito

​La artista reveló que no siempre ha mantenido esa conexión con su inocencia interior. Hubo un momento, coincidiendo con el periodo del COVID y sus mayores logros profesionales —la nominación a los Óscar y la victoria del Globo de Oro por “Io Sì (Seen)”—, en el que sintió un profundo miedo.

​Este pico de éxito, paradójicamente, la hizo temer que ya lo había dado todo y que no sería capaz de crear cosas nuevas “suficientemente buenas.” Tuvo que hacer un gran esfuerzo para reencontrar la “inocencia” y, sobre todo, aquellos “ojos curiosos” que había perdido. “Tener curiosidad para mí es la esencia de todo lo que hoy mismo me hace sentir feliz y también resuelta,” afirmó, destacando que su resurgimiento creativo se basa en esa renovación interior.

Clásicos que Conectan Generaciones

​El resurgimiento de su clásico “Mi Historia Entre Tus Dedos” ha sido una sorpresa emotiva. La nueva grabación del tema, parte de su disco Fatti Sentire de 2018 y cuyo reciente video en YouTube ya acumula millones de reproducciones, ha conectado con la generación de su hija. La compañía discográfica de Pausini quería un álbum de inéditas, pero ella luchó por hacer el disco Yo Canto, lleno de covers de temas importantes para ella.

​El impacto del tema fue palpable cuando su hija Paola, de 12 años, la escuchó. “Finalmente una canción que me gusta,” le dijo, algo inusual ya que Paola escucha música de artistas como Billie Eilish y SZA. Pausini se emocionó al descubrir que su hija y sus amigas se volvieron “locas” por la canción, validando la atemporalidad de la pieza.

Más de tres décadas de historia musical

Más de tres décadas de historia musical avalan el papel de Laura Pausini como referente de la música italiana y global. Con más de 75 millones de discos vendidos y premios que incluyen Grammy Latinos, Globo de Oro y el honor de ser la primera italiana en obtener un Grammy estadounidense, su trayectoria es testimonio de constancia, humildad y entrega.

Las colaboraciones con artistas de todos los géneros y países, desde Andrea Bocelli y Luciano Pavarotti hasta Michael Bublé, Phil Collins, Shakira y Alejandro Sanz, dejan clara la universalidad de su arte y su capacidad para construir puentes a través de la música. Para Laura, cada encuentro con sus fans es una oportunidad de conectar, escuchar y compartir, porque “la música cura y une a las personas en los momentos más vulnerables”, según sus propias palabras.

​La Sorpresa de Rauw Alejandro y el Desafío de la Maternidad Pública

​Otro de los puntos álgidos de la conversación fue la colaboración inesperada con Rauw Alejandro en una nueva versión de su éxito “Se Fue”. Pausini relató que el puertorriqueño le rindió un homenaje en los Latin Grammy de Sevilla con una versión que ella describió como mejor que la original. “Esta versión es mejor que la nuestra,” le dijo a su marido. La reacción de Rauw Alejandro fue de humildad y respeto, y de ese encuentro nació la colaboración grabada.

Laura Pausini, más que la voz detrás de incontables éxitos, es símbolo de pasión, entrega y humanismo. Al regresar a México, promete un reencuentro inolvidable: una historia que seguirá escribiéndose entre acordes, emociones y el permanente abrazo de sus fans.

