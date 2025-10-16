Pandora deslumbra en la Malinche El Musical

Con sus grandes voces e imponente presencia

Iconos del pop celebran el mestizaje en una noche histórica en el Frontón México

Tras tres exitosas temporadas en Madrid, 800 funciones y 600,000 entradas vendidas, el espectáculo más esperado de Nacho Cano llegó a México en el icónico Frontón México, céntricamente ubicado frente al Monumento a la Revolución de la Ciudad de México.

Desde su debut en nuestra tierra, han tenido un éxito rotundo y ahora el emblemático trío Pandora engalanó la función estelar de «Malinche El Musical», cautivando al público con éxitos inmortales y presentando su más reciente sencillo, «Ay, qué pesado», escrito por Nacho Cano. Las artistas también interpretaron «Cómo te va mi amor» y, en colaboración con Nacho, regalaron la emotiva versión de «Me cuesta tanto olvidarte» de Mecano, creando un momento inolvidable en el escenario del Frontón México.

La participación de Pandora en «Malinche El Musical» no sólo rindió homenaje al mestizaje y la identidad mexicana, sino que reafirmó la vigencia de su música en un entorno que celebra nuestras raíces y la unión de culturas. El público, conmovido, ovacionó la mezcla de melodías flamencas, pop y rock, en un espectáculo único que celebró el poder femenino y la historia nacional.

Malinche El Musical, la obra cumbre de Nacho Cano, fundador del icónico grupo español Mecano y creador del musical más exitoso en español, Hoy No Me Puedo Levantar, celebra el nacimiento de un pueblo único, fruto de la fusión de dos culturas milenarias.

Este espectáculo resalta la importancia de una identidad nueva, nacida de la evangelización de América y los valores que surgieron de este histórico encuentro. La obra honra a la figura de la mujer y es un homenaje a Malinche; quien con su valentía y amor supo equilibrar los acontecimientos históricos del mestizaje, contribuyendo así a la formación de la identidad de México.

Malinche El Musical es una celebración de nuestras raíces, del mestizaje y de la cultura mexicana, en una experiencia que reúne lo mejor del teatro, la fuerza de un concierto en vivo y la elegancia de una compañía de ballet contemporáneo.

Malinche es un espectáculo musical para toda la familia creado por Nacho Cano que cuenta la historia de Malinche, una mujer que tuvo la valentía de cambiar su historia y unir dos mundos. La obra cumbre del creador de Mecano es una celebración de México, del mestizaje y de nuestra cultura.

Una espectacular puesta en escena que fusiona las mejores melodías de Nacho Cano, creando una experiencia musical única donde se entrelazan el flamenco, el pop y el rock. Malinche reúne lo mejor del teatro, la fuerza de un concierto en vivo y la elegancia de una compañía de ballet contemporáneo. Pero, sobre todo, Malinche es una historia de amor y una celebración de nuestras raíces.

¿Quién es Nacho Cano?

Fundador del icónico grupo español Mecano, una banda con más de 25 millones de álbumes vendidos a nivel mundial, y creador del Musical más exitoso en español, Hoy No Me Puedo Levantar (HNMPL), que durante más de una década triunfó tanto en México como en España. Ahora regresa a México con su obra cumbre, Malinche El Musical.

Documental en Netflix: El documental, La Creación de Malinche, que narra la gestación de esta gran puesta en escena, ha tenido un gran éxito entre la audiencia de Netflix.

Experiencia Envolvente

Desde el primer momento, el público se sumergirá en una experiencia integral:

Templo Canalla: Espacio gastronómico y de entretenimiento con cócteles originales y música en vivo abierto desde 2 horas antes de la función.

Pelota Mestiza: Un viaje gastronómico a través de la cocina tradicional y de fusión, creado por la reconocida chef Lula Martín del Campo.

Una experiencia culinaria que celebra los sabores de México con una propuesta contemporánea y llena de identidad.

Suites exclusivas con experiencias premium: Contamos con 17 suites de primer nivel, ideales para disfrutar con amigos, colegas, clientes o familiares. Estas incluyen además experiencias exclusivas, recorridos VIP backstage y meet & greet con el elenco de Malinche.

Elenco Malinche México

Malinche El Musical, cuenta con un elenco mexicano y español, el equilibrio perfecto para narrar esta historia como la imaginó su creador, Nacho Cano. Esta combinación de talentos refleja el mestizaje cultural que celebra este musical.

Talento mexicano: 17 jóvenes formados durante 9 meses en España en flamenco, hip-hop, canto, baile urbano, actuación e inglés.

Casting complementario: En enero de 2025, se realizó un casting nacional con el apoyo de Televisión Azteca para ampliar el elenco.

Participación española: La primera temporada en México cuenta con bailarines de flamenco y actores españoles, enriqueciendo la experiencia con un enfoque internacional.

Reconocimientos y Estrellas Invitadas

Malinche El Musical fue reconocido como El Mejor Musical y la Mejor Escenografía en la XV Edición Premios del Teatro Musical. Además de qué en Madrid y en México ha contado con la participación de grandes nombres como:

Álex González de Maná.

Juan Pablo Manzanero.

Av. de la República 17, Tabacalera,

Cuauhtémoc, 06050 Ciudad de México, CDMX

Mariachi Vargas de Tecalitlán.

Banda El Recodo.

El Tri.

Marta Sánchez.

Juan Magán

Flans

Octubre: Mes de la Tradición del Día de Muertos

Durante todo octubre, el recinto se vestirá de tradición y color para celebrar el Día de

Muertos.

Un altar monumental será el corazón de la celebración.

El espacio estará ambientado con flores de cempasúchil y pan de muerto,

evocando esta importante tradición mexicana.

Eventos especiales:

11 de octubre celebraremos a lo grande nuestras 200 representaciones, con invitados especiales como madrinas y padrinos

15 de octubre: Presentación de Pandora, quienes al finalizar la función interpretarán canciones emblemáticas como “Ay que pesado” original de Nacho Cano.

29 de octubre: Gran desfile de catrinas, una fusión única de moda entre Malinche y Pineda Covalin.

Boletos

Plataforma de venta: www.malinchethemusical.com y taquillas del Frontón México.

La función del 15 de octubre fue testigo de la unión entre Pandora y Nacho Cano, fundador de Mecano y creador de «Malinche El Musical». Juntos, ofrecieron interpretaciones cargadas de emoción y simbolismo, consolidando el musical como una experiencia imperdible en la cartelera cultural de la Ciudad de México.