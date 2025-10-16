CSP reconoce a trabajadores de la CFE; avance de 93% en restablecimiento de energía

Labores de apoyo en zonas de desastre

Se ha restablecido el suministro eléctrico en beneficio de 243 mil 762 usuarios en Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro

El Gobierno de México, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que al corte de las 6:00 horas del jueves 16 de octubre se tiene un 93 por ciento de restablecimiento del suministro eléctrico en beneficio de 243 mil 762 usuarios en Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro, entidades afectadas por las lluvias intensas del 6 al 9 de octubre.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció la entrega, convicción y sacrificio de las trabajadoras y los trabajadores de la CFE, que durante esta emergencia han logrado que comunidades, incluso aisladas, tengan luz.

“Afortunadamente, tenemos una empresa pública. Si el sistema eléctrico estuviera privatizado, jamás se estaría haciendo lo que allá hace CFE. La convicción, la entrega, el sacrificio de los trabajadores, las y los trabajadores electricistas es algo extraordinario. Imagínense, 60 plantas de emergencia eléctricas de la propia reserva estratégica de CFE para poderlas llevar a las comunidades aisladas en helicóptero para que puedan tener luz”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

A través de un enlace a la conferencia matutina, desde Huauchinango, Puebla, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, detalló que, además de los 243 mil 762 usuarios que ya tienen luz, hay 19 mil 700 más que están en proceso de restablecimiento.

“Y por último, informarle, Presidenta, que estamos entregando los 13 mil chips, que CFE está distribuyendo de manera gratuita para poder comunicar vía celular y que tengan internet en las comunidades que sufrieron afectaciones”, agregó.

Reconstrucción de puentes afectados por las lluvias

Sheinbaum Pardo también resaltó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ya elabora los proyectos ejecutivos para la reconstrucción de los puentes afectados por las recientes lluvias en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

“Normalmente pasa la emergencia, después empiezan los trabajos para hacer los proyectos ejecutivos, aquí ya tiene Jesús un equipo en cada puente de los casi 60 puentes, poco más que se interrumpió su comunicación por distintas razones, ya hay ingenieros haciendo proyectos ejecutivos para que en el momento que esté la limpieza de inmediato comience la licitación, la invitación restringida o directamente la asignación para la recuperación del puente”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”

La Jefa del Ejecutivo federal resaltó que se tienen cerca de mil máquinas de la SICT, de la Defensa y la Marina, así como trabajadores suficientes para abrir todos los caminos, los cuales, del 15 al 16 de octubre, se redujeron de 191 a sólo 160 localidades incomunicadas. Además de que ya hay puentes aéreos en aquellas comunidades que aún no tienen comunicación. “Es un esfuerzo muy importante que se ha hecho gracias a la coordinación integral”, agregó.

El titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, resaltó que ya se avanza en el desarrollo y el estudio de los proyectos ejecutivos para la reconstrucción de los puentes y al momento ya se tienen pasos provisionales y se llevan a cabo las mediciones en tanto se dan soluciones de paso provisional.

Bienestar ha censado a 26 mil 311 viviendas

La Presidenta informó que, al 15 de octubre, se han censado 26 mil 311 viviendas en 58 municipios: 17 mil 120 en Veracruz; 4 mil 796 en Puebla; 2 mil 493 en San Luis Potosí; mil 221 en Hidalgo; y 681 en Querétaro, como parte de las acciones ante la emergencia por inundaciones causadas tras las lluvias extraordinarias de días pasados.

“Miren cómo van nuestros compañeros servidores de la nación, aunque no haya paso vehicular, de todas maneras ellos acceden caminando. Los compañeros están en campamentos, es heroico lo que hacen las y los servidores de la nación”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”

Desde Poza Rica, Veracruz, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, expuso que el censo está en proceso en 58 municipios: 13 son de Veracruz, 17 de Hidalgo, 15 de Puebla, 7 de Querétaro y 6 de San Luis Potosí.

“Ahora el juicio de amparo va a ser más expedito”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que “quien hable en contra de la Ley de Amparo miente», diciendo que no se está respetando el tema de la retroactividad; es mentiroso. “O mienten deliberadamente o de plano no han leído y actúan por consigna; la verdad es así de sencillo, llano y claro”, sostuvo.

En respuesta a Fitch Ratings, indicó que la nueva Ley de Amparo “no va en contra, de ninguna manera, de la inversión; al contrario, hace mucho más eficiente la aplicación de la justicia”.

La agencia de calificación crediticia consideró que con la reforma podría aumentar el riesgo regulatorio al limitar la capacidad de los tribunales de suspender actos administrativos.

La mandataria subrayó que “no hay ningún problema para la inversión”, y cuestionó también que entre los críticos haya magistrados en retiro.

Antes, “se decía que juez por consigna; aquí son comentócratas de consigna que, estoy segura o no han leído la reforma a la ley o ya la leyeron y mienten deliberadamente”, sostuvo.

Subrayó que ahora el juicio de amparo va a ser más expedito y habrá más acceso a la justicia.

Pero para “los lavadores de dinero, eso sí, no hay suspensión, ni para los deudores alimentarios, ni a los deudores del fisco… Tienen todo el derecho a todos los procesos de amparo… siempre y cuando depositen el recurso que deben de garantía”.

Entonces, agregó, “se está protegiendo al pueblo de México frente a cualquier acto injusto de la autoridad. Eso no cambia en lo más mínimo, al contrario se fortalece”.