El IMSS refuerza acciones para garantizar atención médica en estados afectados por Raymond

Esfuerzo del personal médico, de enfermería, técnico y operativo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó un operativo integral de respuesta ante las afectaciones ocasionadas por la tormenta tropical Raymond y las perturbaciones meteorológicas registradas en el Golfo de México, con el propósito de salvaguardar la integridad de pacientes, personal médico y garantizar la continuidad de los servicios de salud.

A través de la Coordinación Técnica de Protección Civil, el IMSS reportó incidencias en unidades médicas y hospitales de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) de Veracruz Norte, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, principalmente por inundaciones y fallas en el suministro eléctrico.

De un total de 14 inmuebles cerrados temporalmente, la mayoría corresponde a Unidades Médicas Rurales de Veracruz Norte y Puebla que sufrieron anegaciones o cortes en los accesos. Sin embargo, gracias al despliegue de brigadas de limpieza, cuadrillas de mantenimiento y personal médico, varias de estas unidades ya se encuentran en proceso de rehabilitación o brindando atención en espacios alternos.

En el Hospital Rural Villa Ávila Camacho “La Ceiba”, Puebla, personal médico y de enfermería, con apoyo de la Guardia Nacional, realizó la evacuación preventiva de pacientes y reanudó parcialmente los servicios en el área de urgencias. Asimismo, en la Unidad Médica Rural Estero del Ídolo, en el municipio de Álamo, Veracruz, se instalaron una planta potabilizadora y carpas médicas para continuar con la atención a la población.

El IMSS envió misiones de enlace y coordinación integradas por especialistas de la División de Protección Civil y la Coordinación de Conservación y Servicios Generales, quienes trabajan en la

evaluación de daños, rehabilitación de infraestructura y restablecimiento de energía eléctrica en las zonas afectadas.

Se desplegó una fuerza de tarea de 98 elementos, entre personal médico, técnico y de seguridad, así como 26 vehículos operativos —incluyendo 12 ambulancias y 13 camionetas tipo pick up— para labores de apoyo y traslado.

De manera paralela, se activaron centros de acopio de víveres en las sedes del OOAD Veracruz Norte (12 de octubre), OOAD Puebla (13 de octubre) y en el edificio sede del IMSS en Reforma 476 (15 de octubre), con el apoyo de la Fundación IMSS, encabezada por la Maestra Analía de Fátima García.

El Instituto mantiene una coordinación permanente con autoridades estatales, municipales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Coordinación Nacional de Protección Civil para atender los daños en infraestructura, restablecer servicios esenciales y garantizar la continuidad de la atención médica.

El IMSS reitera su compromiso con la salud y la seguridad de la población derechohabiente y agradece el esfuerzo del personal médico, de enfermería, técnico y operativo que trabaja en condiciones adversas para mantener activos los servicios de salud en las zonas afectadas por los fenómenos meteorológicos.