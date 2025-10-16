Reposicionamiento de Acapulco, a 2 años del paso del huracán Otis

Carnival Cruise Line regresa al puerto guerrerense

El destino renace con fuerza, reiterando su posición como el más emblemático de México

El puerto de Acapulco recibió al crucero Carnival Legend, con 2,021 pasajeros y 923 tripulantes a bordo, marcando el regreso de Carnival Cruise Line al destino después de 15 años y el inicio formal de la temporada de cruceros 2025–2026 en el Hogar del Sol.

Este arribo representa un importante logro, resultado de las gestiones del gobierno de Guerrero en estrecha coordinación con autoridades federales, locales y el sector privado. Gracias a este trabajo, Acapulco ratifica que cumple con los más altos estándares y protocolos internacionales para recibir cruceros de talla mundial.

El secretario de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, recibió a pasajeros y tripulantes, agradeciendo su confianza al elegir Acapulco y disfrutar de su hospitalidad, gastronomía y cultura. Destacando la importancia de seguir trabajando para fortalecer todas y cada una de las estrategias destinadas a la captación de turismo, a 2 años del paso del huracán “Otis”.

Informó que para esta temporada se prevé la llegada de más de 23 cruceros internacionales al puerto, reafirmando la recuperación del turismo marítimo en Guerrero. Además, destacó que Acapulco mantiene un crecimiento sostenido en su oferta turística, con 16 mil 202 habitaciones disponibles en 290 hoteles, que reflejan la renovación de la infraestructura y la confianza de inversionistas y viajeros.

De igual manera, comentó que, en 2027, Carnival Cruise Line reiniciará oficialmente sus operaciones regulares en Acapulco con el arribo del crucero Carnival Fiorenze, lo que consolidará al destino dentro de las rutas internacionales más importantes del Pacífico mexicano.

El Hogar del Sol diversifica su oferta turística

Quiñones Orozco resaltó que el Hogar del Sol continúa diversificando su oferta turística y fortaleciendo su compromiso con la sustentabilidad, al haber sido reconocido por la Semarnat como un destino que cuenta con los protocolos adecuados para la observación responsable de ballenas, actividad que se desarrollará del 15 de diciembre de 2025 al 20 de marzo de 2026 en los municipios de Técpan de Galeana, Petatlán, Zihuatanejo, La Unión y Acapulco.

El arribo del Carnival Legend marca una nueva etapa para Acapulco, un destino que renace con fuerza, confianza y proyección internacional, reiterando su posición como el puerto más emblemático de México.

A dos años de las afectaciones del huracán “Otis” en el puerto de Acapulco, la Secretaría de confirmó que del 100 por ciento de las habitaciones que fueron afectadas, el 82 por ciento ya están restauradas y sólo faltan mil 200 para lograr la meta de la totalidad de cuartos noche como se contaba antes del impacto de este fenómeno meteorológico.

El funcionario estatal también comentó que en Costera las Palmas, en la zona Diamante de Acapulco se está llevando a cabo una gran cantidad de obras para la recuperación de los condóminos.

En ese sentido, reveló que Fonatur llevará a cabo un embellecimiento y recuperación de la Costera Las Palmas y tenerla lista a finales de este año. “Ya lo hemos platicado con el titular de Fonatur, Sebastian (Ramírez) y vamos a entrar en esta parte”.

Dijo que en la zona de condominios, ubicados en la zona Diamante, se tiene una etapa gradual en su recuperación, pero confió que se tendrá pronto una cantidad importante de departamentos ocupados y que se sumará con los hoteles que ya estarán operando hasta el momento.

En el caso del Centro Comercial La Isla, refirió que está en proceso de su reconstrucción y se han retrasado porque se requiere instalar equipos especiales, pero están en lo dicho de poder tener la apertura para el próximo año.

“Ellos me comentaron que es probable que sea a inicio del próximo año, la apertura de la Isla”. Por otra parte, dio a conocer que hay anuncios para abrir nuevos hoteles en la zona de Barra Vieja y Pie de la Cuesta.

Mejor conectividad aérea

Para fortalecer la conectividad aérea, partir del 3 de noviembre, Monterrey y Acapulco estarán más cerca que nunca gracias al nuevo vuelo directo de la aerolínea Viva, esto como resultado de las gestiones realizadas por el gobierno del estado para impulsar el turismo en el puerto.

El titular de la Secretaría de Turismo, señaló que este vuelo operará dos veces por semana, los lunes y viernes, con tarifas accesibles que facilitarán el arribo de visitantes al puerto y fortalecerán la conectividad aérea entre el norte del país y Guerrero.

Además, indicó que esta conexión abre nuevas oportunidades para atraer turistas de Monterrey y de destinos internacionales con los que esta ciudad mantiene enlace. “Estamos emocionados de anunciar esta nueva ruta aérea, que sin duda beneficiará al turismo en Guerrero y fortalecerá nuestra economía”, señaló.

Mencionó también que con esta nueva ruta, Viva busca ofrecer más opciones a los viajeros y contribuir al crecimiento económico y turístico del estado y manifestó que la gobernadora ha destacado la importancia de estas acciones para impulsar el crecimiento económico y turístico de Guerrero.

“La nueva ruta aérea entre Acapulco y Monterrey es un paso importante para fortalecer la conectividad aérea y fomentar el turismo en Guerrero. Se espera que esta conexión genere beneficios para la industria hotelera, restaurantera y de servicios turísticos en general”, puntualizó.

Por último, destacó que Guerrero mantiene un liderazgo nacional en turismo, al ubicarse en el 1er lugar en llegada de visitantes nacionales y en el 4to lugar en inversión turística de enero a julio de 2025, de acuerdo con la Secretaría de Turismo del gobierno de México.