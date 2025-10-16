Registra CDMX noveno mes con una reducción sostenida de delitos de alto impacto

Informe de seguridad de septiembre

– Hay mayor eficiencia ministerial de 270% en feminicidios y 125% en homicidios, destaca Clara Brugada

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la presentación del informe mensual de seguridad correspondiente al mes de septiembre de 2025, donde destacó que es el noveno mes consecutivo con una reducción sostenida de delitos de alto impacto y homicidios en la capital, lo que evidencia el éxito de la estrategia integral de seguridad implementada.

“Menos delitos y más detenciones es igual a menos impunidad”, afirmó la Jefa de Gobierno, resaltando que la estrategia de seguridad, sustentada en la coordinación interinstitucional y la atención a las causas arroja resultados en el periodo de enero a septiembre de 2025 que consolidan la tendencia positiva en la incidencia delictiva, con disminuciones significativas respecto a años anteriores:

Delitos de alto impacto: 59% de reducción respecto a 2019 y 12% de reducción respecto a 2024.

Homicidio doloso: 48% de reducción respecto a 2019 y 10% de reducción respecto a 2024.

La eficiencia ministerial en homicidios ha alcanzado un 125% de mejoría, en feminicidio 270% y homicidio 125%.

Robo de vehículo: 55% de reducción respecto a 2019 y 9% de reducción respecto a 2024. El robo de vehículo con violencia experimentó una caída del 80% frente a 2019 y un 32% en el último año.

Aumento en detenciones por extorsión: Se registra un incremento del 65% en detenciones por extorsión, sumando 227 detenciones en el periodo.

Logros en detenciones: Más de seis mil detenciones por delitos de alto impacto, 49 objetivos prioritarios y 44 células delictivas desarticuladas.

Estrategia de seguridad: Destacó la coordinación diaria del Gabinete de Seguridad (incluyendo fuerzas federales), el modelo de proximidad «Policía Cerca de Ti», las 72 reuniones territoriales diarias y la atención a causas mediante los Territorios de Paz e Igualdad.

Fortalecimiento Territorial y Atención a Causas: La estrategia de seguridad se sustenta en la proximidad y la territorialización, con acciones concretas en las colonias de la capital como “La Policía Cerca de Ti” que incluye visitas policiales a domicilios, negocios y escuelas; reuniones diarias a las 8:00 a.m. en 72 coordinaciones territoriales de sector; se han llevado a cabo 210 Asambleas por la Paz y Seguridad en los territorios, el esfuerzo integral se enfoca en los Territorios de Paz e Igualdad, cuyo gran objetivo es “construir procesos de paz”.

“Podemos asegurar que esta ciudad tiene rumbo y reducción sostenida de delitos y homicidios, así que me da muchísimo gusto estos resultados»*, afirmó, dando a conocer el trabajo coordinado diario entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia (FGJ), y los representantes de la Guardia Nacional, Marina y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

La Jefa de Gobierno agradeció el esfuerzo de todas las instituciones y aseguró que, aunque los resultados son talentosos, no hay satisfacción y se seguirá trabajando con mucha responsabilidad para consolidar la Ciudad de México como una capital más justa y segura.

“Claro, no estamos satisfechos en el tema de seguridad, vamos a seguir trabajando, pero por supuesto que agradezco todo el trabajo que se hace para decir que vamos disminuyendo los delitos. Es un esfuerzo tremendo”, concluyó.