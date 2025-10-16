El Tren Suburbano, sede por sexta ocasión de la exposición “La Gran Fuerza de México”

Estación Buenavista

El Tren Suburbano dio la bienvenida por sexta ocasión a la exposición militar “La Gran Fuerza de México”, muestra organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el objetivo de fortalecer los lazos y relaciones entre la ciudadanía, el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos, mediante la difusión de su trabajo, sus programas sociales y educativos; así como de mostrar la modernización de su material, el equipo y la profesionalización de su personal.

El evento de inauguración fue encabezado por Fadlala Akabanl Hneide, Subsecretario de Gobernación de CDMX; el General de División Estado Mayor Marco Antonio Álvarez Reyes, Comandante de la Primera Región Militar; el General de Brigada Estado Mayor Roger David Rodríguez Arosemena, Comandante de la Primera Zona Militar; Lilian Chapa Koloffon, Directora General de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Cuauhtémoc, y Max Noria, Director de Comercialización y Administración de Riesgos de Ferrocarriles Suburbanos en la explanada de la Estación Buenavista del Tren Suburbano.

Con una asistencia acumulada de más de 4.7 millones de visitantes en las cinco ediciones anteriores, esta exposición continúa consolidándose como una de las actividades más esperadas por las familias mexicanas, al permitirles conocer de cerca la labor y el compromiso de las fuerzas armadas con la sociedad.

Abierta al público de forma gratuita, la exposición estará disponible del jueves 16 de octubre al viernes 6 de noviembre, en un horario de 09:00 a 18:00 horas, tanto en la explanada, como en el Centro Cultural de la Estación Buenavista del Tren Suburbano. Será atendida por mujeres y hombres que conforman el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, así como por representantes de la Guardia Nacional.

Entre los atractivos, las y los visitantes podrán apreciar vehículos, equipos y aeronaves de las fuerzas armadas, además de espacios dedicados al paracaidismo, la división científica y la educación militar. También podrán interactuar con elementos del Ejército en actividades como la torre de escalada y rapel, la pista de adiestramiento canino y una exposición fotográfica dedicada a las labores que realiza el Ejército Mexicano en todo el país.

Como parte del programa artístico, se llevarán a cabo presentaciones musicales a las 17:00 horas los días 17, 18, 24 y 25 de octubre, así como el 1 y 6 de noviembre, con la participación del Mariachi de la SEDENA, la Orquesta de las Fuerzas Armadas de México, entre otros grupos musicales.

“Para Ferrocarriles Suburbanos es un honor ser, por sexta ocasión, sede de esta exposición que acerca a las familias a conocer el trabajo del Ejército Mexicano. Este espacio reafirma el compromiso del Tren Suburbano con la cultura, la educación y la convivencia social”, destacó Max Noria, Director de Comercialización y Administración de Riesgos de Ferrocarriles Suburbanos.