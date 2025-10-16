Francisco Céspedes y Haydée Milanés: Dos almas cubanas se reencuentran en México

Tras una gira por Estados Unidos

La dupla se presentará el 17 y 18 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional

Por Arturo Arellano

Haydée Milanés y Francisco Céspedes compartirán escenario en un encuentro musical cargado de nostalgia, complicidad y emoción. El próximo 17 y 18 de octubre, el Lunario del Auditorio Nacional será testigo de este diálogo entre dos voces cubanas que, desde distintas generaciones, se entrelazan para rendir homenaje al bolero, la trova y al amor en todas sus formas.

Milanés, con la dulzura y el refinamiento heredado de su padre, el inolvidable Pablo Milanés, se une a Pancho Céspedes, cuya voz rasgada y estilo visceral han marcado a generaciones. Juntos prometen un viaje sonoro que tocará las fibras más sensibles del público mexicano.

“Vamos a cantar boleros, sones y disfrutar del en vivo, que tiene una magia increíble. Es una gran felicidad cantar junto a Francisco”, expresó Haydée en entrevista para DIARIO IMAGEN. La cantante adelantó que el repertorio incluirá temas de ambos, piezas clásicas de Pablo Milanés, boleros cubanos y mexicanos, así como canciones del maestro Armando Manzanero.

Entre los temas que interpretarán están “A mi lado” —que da nombre al concierto— y “El primer amor”, disponibles en plataformas digitales. Sin embargo, ambos artistas coinciden en que la experiencia en vivo tiene una magia irrepetible.

“Son canciones bien hechas, conectadas directamente con lo divino. Cuando esos autores componen desde lo espiritual, salen obras que se quedan para siempre”, reflexionó Céspedes. “Te conectan con la vida, con la gente y su historia.”

Pancho también compartió su visión sobre el arte y el mundo actual: “El canal tiene que estar limpio, tanto el de la razón como el de la pasión. Ninguno es válido por sí solo. El mundo está como está porque reaccionamos solo desde la emoción, sin pensar. Y eso también pasa con la música. Hoy se pone de moda música que va solo por lo pasional, sin pensar y eso tampoco esta bien ,debemos dar cabida a la razon, a lo sentimental, al amor y el romance”.

Destacó que “El mundo siempre da sus giros y resume y se acaba, espero que -no regresar al pasado- Pero si retomar lo mejor del pasado al menos en materia de arte y de musica, de composición”.

Ambos artistas coinciden en que el concierto será una experiencia completa. “Cada momento tiene su magia. Algunos querrán escuchar a Pancho solo, otros a mí. Pero lo más lindo será cuando nuestras voces se junten. Todo el show será especial”, aseguró Haydée.

Pancho concluyó: “Si apostamos solo a un instante, nos perdemos. Por eso todo el espectáculo está pensado para ser maravilloso.”

Las entradas ya están disponibles a través de Eticket.