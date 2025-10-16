OCHENTA AÑOS DE HISTORIA MUSICAL

Memo Méndez Guiú recibirá la distinción Gran Maestro, y el Reconocimiento Póstumo Juventino Rosas será otorgado a Ema Elena Valdelamar.

Como parte de su compromiso permanente con las raíces musicales de México, la SACM otorgará el Reconocimiento Música Tradicional de México a Pancho Madrigal.

En el marco de la vigésima primera edición de Éxito SACM, la Sociedad de Autores y Compositores de México celebra con orgullo el 80 aniversario de su fundación, ocho décadas de compromiso inquebrantable con la defensa de los creadores y sus derechos, de proteger la voz, la obra y la justa remuneración de quienes han dado forma al paisaje musical del país. Esta conmemoración es testimonio de una labor que sigue viva, protegiendo el legado de los autores y compositores, pilar fundamental de nuestra identidad cultural.

El próximo 22 de octubre, en el Centro Cultural Roberto Cantoral se rendirá tributo a Memo Méndez Guiú con la presea Gran Maestro, mientras que Ema Elena Valdelamar será recordada con el Reconocimiento Póstumo Juventino Rosas. Además, las creadoras y los creadores que celebran 25 y 50 años de trayectoria serán distinguidos con la escultura Timoteo, obra del artista Rodrigo de la Sierra que representa al entrañable personaje sentado sobre una nota musical, símbolo de la creatividad, la tradición y el poder transformador de la música. Entre los homenajeados se encuentran Alex Lora, Leonardo de Lozanne, Mónica Vélez, Humberto Pabón, Manolo Marroquín, Chucho Rincón, Gil Rivera, Alejandro Jaén, Marcela Rodríguez, Eduardo Bustos Valenzuela y Baltazar Antonino Velasco García, por mencionar algunos.

La distinción Gran Maestro, máximo reconocimiento que la Sociedad entrega a un compositor vivo con trascendencia internacional, será para Memo Méndez Guiú, músico, arreglista, director, productor, formador de talentos y compositor de alrededor de quinientas obras registradas, música para cine, teatro, publicidad y más de treinta telenovelas. Fue acreedor a la Diosa de Plata por Toña machetes y al Ariel por El maleficio II. Entre sus temas más conocidos destacan Sin ti, Te quiero tanto tanto, Hoy tengo que decirte papá (coautoría con Pedro Damián), Princesa tibetana y Ámame hasta con los dientes, éxitos que marcaron época en la música en español en las voces de Benny Ibarra, OV7 y Timbiriche, cuyo concepto musical fue creado por él.

«Es un verdadero orgullo reconocer a mi hermano Memo Méndez Guiú, quien ha dejado huella en generaciones con canciones que han acompañado momentos entrañables de nuestras vidas. El Gran Maestro es la más alta condecoración que otorga la SACM, y hoy celebramos su legado», afirmó Martín Urieta, presidente del Consejo Directivo de la SACM.

Como parte del compromiso permanente con las raíces musicales del país y en el marco de los ochenta años, «la SACM fortaleció la presencia y el apoyo a las creadoras y los creadores de música tradicional con la apertura del Centro de Músicas Tradicionales e instituyó el Reconocimiento Música Tradicional de México para fortalecer la visibilidad y preservación de este patrimonio sonoro. En esta edición, con orgullo entregaremos el galardón a Pancho Madrigal, un cronista de lo cotidiano, un pintor de memorias y un cantor de identidades», expresó Roberto Cantoral Z., director general de la SACM.

La gala, que podrá ser disfrutada a través Facebook Live (@SACMoficial) y YouTube Live (SACM MX) el domingo 26 de octubre a las 19:00 horas, será también el escenario para reconocer con el Éxito SACM a los creadores de los doce temas más populares del año anterior con base en los medios de mayor audiencia, incluyendo emisoras de radio líderes, plataformas en línea y ventas en formato digital, y con el Éxito Independiente SACM a autores que sin el apoyo de compañías internacionales y sin una campaña masiva de difusión han logrado destacar.

El Reconocimiento Póstumo Juventino Rosas, escultura inspirada en el romper de una ola y elaborada por Sebastián, será para Ema Elena Valdelamar, cuya obra ha sido escuchada en múltiples escenarios en voz de destacados intérpretes tales como Paquita la del Barrio, Lupita D’Alessio, Vicente Fernández, Luis Miguel, Alex Lora, Fernando de la Mora, Luis Fonsi, Yuri, Joss Favela, Juan Gabriel, Reyli, José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez, Rigo Tovar, Banda El Recodo, La Arrolladora, El Mimoso, Benny Moré, Omara Portuondo, Ana Cirré y muchos más.

Entre sus éxitos se encuentran Mucho corazón, canción internacionalizada por Benny Moré en 1952 y versionada por más de novecientos intérpretes, y El cheque en blanco, tema incluido en más de quinientas grabaciones que se convirtió en un himno para las mujeres.

En 2025 la SACM celebra ocho décadas de historia musical, con la convicción de que toda creación merece ser respetada y protegida. Con la vigésima primera entrega de reconocimientos Éxito SACM, reafirma que el legado de los autores y compositores es pilar fundamental de nuestra identidad cultural, y preservarlo es defender lo más humano de nuestra esencia: la capacidad de imaginar, sentir y transformar el mundo a través del arte.