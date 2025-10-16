Atiende Secretaría de Turismo los principales temas para mejorar el flujo de visitantes en Tulum

Realiza visita de trabajo

Encuentro con hoteleros, prestadores de servicios y representantes de los distintos sectores económicos y turísticos

Por instrucciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Turismo del gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, realizó una visita de trabajo en Tulum, Quintana Roo, donde sostuvo encuentros con hoteleros, prestadores de servicios y representantes de los distintos sectores económicos y turísticos del estado.

La funcionaria federal explicó que la visita, que se realiza previo a la temporada alta de fin de año, tiene como objetivo analizar integralmente la situación actual y definir acciones inmediatas, así como estrategias de corto y largo plazo que fortalezcan el flujo de turistas nacionales y extranjeros. Además, busca implementar mecanismos que consoliden la sostenibilidad del destino y respondan a las necesidades del sector.

“Tenemos una instrucción de nuestra Presidenta: el turismo es una prioridad. Hoy lo dijo en ‘La mañanera’; estamos atendiendo múltiples factores y también generando buenas noticias para nuestro gran destino que es Tulum. Durante este recorrido se instaló una mesa interinstitucional, y lo más importante es que estaremos trabajando directamente con cada sector. Escuchamos sus necesidades, que no son recientes; así que en próximas semanas, como anunció la Presidenta, estaremos informando sobre los resultados de esta visita”, detalló.

Estas iniciativas integrales reflejan la colaboración entre autoridades y el sector privado, con el objetivo de mantener a Tulum como un destino de clase mundial, abierto a todos, respetuoso de su patrimonio natural y cultural, y comprometido con la inclusión, la seguridad y la sostenibilidad.

Destacó que la mesa interinstitucional avanza en la implementación de una política integral de recuperación y sostenibilidad que fortalezca la promoción, la seguridad y la accesibilidad de Tulum, asegurando que los visitantes disfruten plenamente de sus playas, su patrimonio cultural y su riqueza natural.

Precisó que la encomienda de la Presidenta responde al compromiso del Gobierno de México de impulsar un turismo incluyente y garantizar que Tulum se mantenga como referente de riqueza natural, cultural y hospitalidad.

“Queremos que todas y todos disfruten de la riqueza natural y cultural de este destino, al tiempo que promovemos un turismo sostenible, inclusivo y responsable que genere bienestar para la comunidad”, expresó.

Durante su visita, la secretaria de Turismo participó, junto con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y el senador Eugenio Segura Vázquez, en el Foro Participativo Turismo Comunitario, realizado en el marco del Pacto Legislativo por el Turismo Nacional, cuyo objetivo es promover el diálogo entre comunidades, organizaciones, academia y actores turísticos para fortalecer el turismo comunitario como un modelo sostenible, inclusivo y justo, que respete los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.

Rodríguez Zamora subrayó: “Nuestro país, como potencia turística, ofrece una infinidad de oportunidades culturales, naturales, deportivas y de aventura. Contamos con 111 áreas protegidas con vocación turística, 33 sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO —lo que coloca a México como el quinto país con más sitios a nivel mundial y el primero en América Latina—, y más de 12 mil comunidades indígenas administradas por autoridades tradicionales o asambleas”.

Explicó que estos datos reflejan la enorme posibilidad de desarrollar un turismo gestionado por comunidades que integre su identidad cultural, gastronomía, costumbres, patrimonio y modos de vida, fortaleciendo así el tejido turístico y social de sus territorios.

Asimismo, destacó que, a través del Programa Nacional de Turismo Comunitario, la Secretaría de Turismo ha impulsado más de 350 experiencias comunitarias en coordinación con los estados de la República y organismos internacionales.

“Este encuentro es una invitación al diálogo y a la suma de ideas para que el turismo comunitario se consolide como un modelo de desarrollo que distribuya de manera equitativa sus beneficios, preserve la riqueza cultural y natural de México, y garantice oportunidades reales para quienes forman parte de este sector. Este foro es una piedra angular para fortalecer el turismo comunitario como generador de bienestar y prosperidad compartida”, concluyó.