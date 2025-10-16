La ruta de Pepín

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

José Ramiro López Obrador es uno de los varios hermanos que tiene Andrés Manuel López Obrador, el que se ha colgado del apellido para hacer carrera política y fortuna.

Traza su ruta en Tabasco, la que tiene como meta alcanzar el gobierno del estado en 2030, después de su amigo Javier May Rodríguez, actual mandatario estatal.

No es tan cercano a su hermano mayor como sí lo es Pío, quien vive en Chiapas y mantiene estrecha relación con el expresidente.

Pepín, como le dicen a José Ramiro, a diferencia de sus otros hermanos, optó por la política siguiendo el ejemplo de Andrés, aunque su carrera es sumamente pobre, pues en 20 años ha ocupado pocos cargos, el más prolongado de tres años.

El principal de ellos, alcalde Macuspana, donde no dejó buena imagen y sus cuentas no fueron claras. Su esposa fue regidora años después y se le señaló como participante en un fraude de 200 millones de pesos en el mismo municipio.

Ambos casos, el de Pepín y el de su esposa, fueron congelados.

Sin embargo, esa poca experiencia política le sirvió para tomar en cuenta la premisa de Carlos Hank González, que establece que un político pobre, es un pobre político.

Por eso, Pepín construye su propia fortuna económica que se finca en las oportunidades, ya que consigue ranchos a precios irrisorios, ganado vacuno inmortal, generando ingresos que le permitirán financiar su carrera en busca del gobierno estatal.

Lo que no consiguió nunca su hermano mayor (fue dos veces candidato perdedor al gobierno estatal), Pepín considera tenerlo a la mano.

Es el primer alimentador del odio que profesa Javier May contra Adán Augusto López, pero sigue el ejemplo del actual senador, convirtiéndose en un ranchero exitoso.

Pepín, que basa su popularidad en la de su hermano mayor, jugó en la sucesión de su fraterno con Claudia Sheinbaum, mientras que Pío lo hizo con Marcelo Ebrard y otros más con Adán Augusto, reivindicando el paisanaje.

Como buen político previsor, Pío cuenta con su propio mecenas, el ex alcalde de Tenosique Jorge Suárez Moreno, a quien convenció de dejar las filas de Adán Augusto y sumarse al proyecto de May. Suárez Moreno en reciprocidad le regala toros de raza.

La ruta de Pepín está trazada. Tiene la confianza del gobernador, alimenta los ataques contra el senador Adán Augusto y forja la fortuna que ya le permite codearse con aquellos que lo relegaron por ser pobre.

*****

La diputada local en Sinaloa, Paola Gárate, rindió su informe legislativo en el que destacó que el estado debe ser una entidad de paz y con la unión se puede lograr. Consideró que al pueblo sinaloense se le puede considerar como héroes al actuar con amor, coraje y entusiasmo ante las adversidades producidas por la violencia, la inseguridad y la impunidad y el abandono de las autoridades… Patética y terrible la actuación de la gobernadora Rocío Nahle ante el desastre provocado por las lluvias, el desborde de ríos y el desconcierto que reina en la zona norte del estado. En Poza Rica, el alcalde y ex beisbolista Fernando “Pulpo” Remes, denunció el desvío de 14 millones de pesos asignados para la construcción de un bordo en el río que nunca se hizo.

