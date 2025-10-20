Operativo sorpresa en penitenciaría de Chetumal

Aseguran objetos prohibidos

Chetumal.- Un operativo sorpresa realizado en el Centro Penitenciario de Chetumal permitió el aseguramiento de diversos artículos no autorizados, entre ellos las llamadas “puntas”, objetos improvisados que pueden ser utilizados como armas punzocortantes. Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Ciudadana, Julio Gómez Torres, durante una conferencia de prensa.

La intervención forma parte de las acciones permanentes que se implementan para preservar el orden y la seguridad en los centros penitenciarios del estado. Gómez Torres explicó que estas revisiones se realizan prácticamente a diario mediante grupos de reacción especializados, y destacó la colaboración activa de la Secretaría de Marina, gracias a un convenio firmado con el Gobierno del Estado.

“Este acuerdo con la Marina fortalece nuestras capacidades operativas para llevar a cabo inspecciones cotidianas, pero también es clave la participación interinstitucional, que refuerza lo que se hace día con día”, señaló el funcionario.

Durante la inspección más reciente en Chetumal, además de las “puntas”, se encontraron sustancias ilícitas y otros objetos prohibidos. No se detectaron armas de fuego ni elementos que constituyeran delitos graves.

Gómez Torres también informó que en esta ocasión se contó con el apoyo de una compañía especializada de la Guardia Nacional, que colaboró en la revisión integral del penal. “Nuestro objetivo es consolidar una administración penitenciaria eficiente, que garantice el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y que facilite los programas de reinserción social”, concluyó.