Entrega Mara Lezama constancias y matrículas a profesionales inmobilarios

Para fortalecer la confianza del sector

Se garantiza que las operaciones inmobiliarias están apegadas a la legalidad

Playa del Carmen.- Al entregar 189 constancias y matrículas a profesionales inmobilarios, la gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó que se trata de una nueva página en la historia del desarrollo de esta actividad, específicamente en la Riviera Maya, donde el crecimiento no se detiene.

“Este es un paso a la legalidad, a la confianza y a la profesionalización. Cada matrícula que estamos entregando son garantía que las operaciones inmobiliarias las van a realizar mujeres y hombres preparados, éticos y con un gran compromiso con la transparencia”, afirmó la Gobernadora.

Durante el evento, realizado en el Planetario Sayab, y acompañada por la presidenta municipal Estefanía Mercado, Mara Lezama reiteró que en esta forma diferente de gobernar el objetivo es claro: no podemos seguir haciendo lo mismo si los resultados no son correctos.

Por ello, informó que en solo tres años se consolidó el primer padrón oficial de asesores inmobiliarios y administradores condominales, más de 4 mil 400 personas capacitadas de los cuales 2 mil 327 son mujeres, fundamental en este gran destino que concentra el 41% de toda la actividad inmobiliaria del estado.

“De ahí la importancia de esta profesionalización y de esta entrega de 145 matrículas de nueva inscripción y 44 de renovación. Tenemos un Sistema de Gestión de Trámites y Servicios donde cualquier persona desde cualquier lugar puede consultar si el asesor o asesora está registrado y verificar su matrícula de manera inmediata”, explicó la titular del Ejecutivo.

La gobernadora de Quintana Roo dejó en claro que esto permite reducir el riesgo de fraudes y generar mayor confianza en la inversión en el estado, ya que la gente puede saber que se trabaja apegados a la legalidad y a un crecimiento con bienestar.

“Lo estamos haciendo en esta nueva forma de gobernar, que yo lo he llamado el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo. Y sí, vamos a seguir impulsando ese desarrollo urbano, incluyente, sostenible, con participación ciudadana, con visión del futuro” aseveró la titular del Ejecutivo.

Por su parte, la presidenta municipal Estefanía Mercado destacó que la entrega de estas matrículas son un paso firme hacia la profesionalización, la transparencia y la certeza, que genera confianza en las inversiones.

Articulan programas para reforzar la atención y protección de infantes

Cancún.- Con el firme compromiso de fortalecer la protección, atención y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, encabezaron mesas de trabajo con el representante de Unicef en México, Fernando Carrera, como parte del convenio de colaboración entre el estado y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Durante tres días, ambas lideraron los trabajos en los que participaron diversas dependencias estatales, para dar seguimiento a los acuerdos establecidos y avanzar en la construcción de proyectos, políticas públicas y mecanismos interinstitucionales que garanticen el respeto pleno de los derechos de la niñez y adolescencia.

Estuvieron presentes representantes de la Secretaría de Salud (Sesa), la Secretaría de Educación (SEQ), la Secretaría de Turismo (Sedetur), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Bienestar (Sebien), la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), el Sistema DIF Estatal y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

La gobernadora Mara Lezama destacó que la alianza con Unicef fortalece la visión humanista de su gobierno y coloca a la niñez en el centro de las decisiones públicas.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF, Verónica Lezama, subrayó que el trabajo en unidad permitirá consolidar acciones con impacto real en la vida de cada niña, niño y adolescente.