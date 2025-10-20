Conanp frenará sobresaturación turística en los arrecifes coralinos

Alerta por deterioro en el Caribe mexicano

Se restringirá el acceso de embarcaciones turísticas en Áreas Naturales Protegidas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ha lanzado una advertencia urgente sobre la sobresaturación de embarcaciones turísticas en arrecifes coralinos ubicados en Áreas Naturales Protegidas (ANPs) de Quintana Roo. Según la directora general de Conservación de la Conanp, María del Carmen García Rivas, la capacidad de carga en sitios como Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Isla Contoy y Cozumel ha sido superada, lo que ha obligado a las autoridades a restringir el ingreso de nuevas embarcaciones para evitar daños irreversibles.

Los parques marinos mencionados ya no podrán recibir más embarcaciones turísticas como parte de un nuevo plan nacional de manejo, diseñado para prevenir el blanqueamiento de corales y proteger la biodiversidad marina. Esta medida busca reducir el estrés ecológico provocado por el exceso de visitantes, anclajes, ruido y contaminación en ecosistemas frágiles.

La Conanp ha documentado que la presión turística ha contribuido al deterioro acelerado de los arrecifes, afectando especies clave y procesos de regeneración natural. En Cozumel, por ejemplo, se han aplicado cierres temporales en cinco arrecifes —Palancar Cuevas, Palancar Ladrillos, Colombia Somero, Colombia Intermedio y Colombia Profundo— como parte de un programa de “descanso ecológico”.

Además de limitar el acceso de embarcaciones, el plan contempla:

– Monitoreo constante de la salud coralina

– Capacitación a operadores turísticos en prácticas sustentables

– Revisión de permisos y rutas de navegación

– Campañas de sensibilización para visitantes

García Rivas enfatizó que estas acciones no buscan frenar el turismo, sino reorientarlo hacia modelos más sostenibles, donde la conservación de los ecosistemas marinos sea una prioridad. “Estamos en un punto crítico. Si no actuamos ahora, podríamos perder los arrecifes que sostienen gran parte de la economía turística del estado”, advirtió.

Blindaje ecológico en Laguna Chacmuchuch

La Laguna Chacmuchuch, ubicada en la zona norte de Cancún, será objeto de un blindaje ambiental sin precedentes a partir de 2026, según anunció el Gobierno de Quintana Roo a través de la Secretaría de Obras Públicas (Seop). El proyecto contempla la construcción del primer Centro de Control y Vigilancia Ambiental, con una inversión inicial de 5 millones de pesos, destinado a monitorear, proteger y restaurar este ecosistema lagunar que ha enfrentado presiones crecientes por contaminación, sobrepesca y expansión urbana.

El nuevo centro estará ubicado en el inicio del Arco Norte, en la zona de pescaderías, y tendrá como objetivo principal contrarrestar las amenazas ambientales que afectan a la laguna, especialmente aquellas derivadas del antiguo relleno sanitario de Cancún, que ha sido señalado como fuente de lixiviados que contaminan los manglares y cuerpos de agua cercanos.

Este blindaje ambiental forma parte del corredor turístico costero Chacmuchuch-Manatí, un proyecto que recibirá hasta 517,999 dólares del fondo del Sistema Arrecifal Mesoamericano (MARfund) entre 2026 y 2028. El corredor busca integrar conservación ecológica con desarrollo turístico responsable, promoviendo actividades de bajo impacto y educación ambiental para visitantes y comunidades locales.

La laguna ha sido objeto de múltiples estudios y denuncias por deterioro ambiental. Aunque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reportó en 2024 que no encontró evidencia directa de contaminación en recorridos específicos, organizaciones civiles y medios como Reporte Maya han documentado la liberación continua de lixiviados desde el antiguo basurero, afectando los manglares y la calidad del agua.

Autoridades estatales y organizaciones ambientales consideran que este modelo de blindaje podría replicarse en otros sistemas lagunares vulnerables del Caribe mexicano, como parte de una estrategia regional para enfrentar el cambio climático, la urbanización acelerada y la pérdida de biodiversidad.