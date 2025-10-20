Cementerios operan al límite de su capacidad en el estado

En Lázaro Cárdenas, FCP, Chetumal, Playa y Cancún

Autoridades municipales advierten sobre saturación en vísperas del Día de Muertos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- A pocos días de las celebraciones por el Día de Muertos, varios municipios de Quintana Roo enfrentan una crisis silenciosa: la saturación de sus cementerios. De acuerdo con un reporte publicado por Grupo Cantón, los camposantos en localidades como Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, Chetumal, Playa del Carmen y Cancún registran niveles de ocupación cercanos al 100%, lo que ha encendido las alertas entre autoridades locales y ciudadanos.

La situación se ha vuelto recurrente en los últimos años, pero en 2025 ha alcanzado niveles críticos. En muchos casos, los proyectos de ampliación o construcción de nuevos cementerios han quedado estancados por falta de recursos o voluntad política. Esto ha generado preocupación sobre el respeto a la dignidad de los difuntos y la viabilidad de realizar nuevas inhumaciones en condiciones adecuadas.

En Lázaro Cárdenas, el encargado del panteón municipal, Edmundo Cauich Kau, destaca la necesidad de ampliar el espacio ante la saturación, mientras que en Cancún y Chetumal los panteones Los Olivos y Campos del Recuerdo también operan al máximo de su capacidad.

En Playa del Carmen, por ejemplo, el panteón de la colonia Luis Donaldo Colosio ya opera al límite. Según Abraham Sánchez Benítez, subdirector del área de panteones, el municipio cuenta con 6,800 bóvedas y 1,047 gavetas, muchas de las cuales se reutilizan tras exhumaciones, una práctica que ha permitido mantener la operatividad pero que no resuelve el problema de fondo.

La saturación de los cementerios no solo representa un desafío logístico, sino también un impacto emocional y cultural para las comunidades. En vísperas del Día de Muertos, cuando miles de familias acuden a rendir homenaje a sus seres queridos, la falta de espacio y mantenimiento adecuado en los panteones genera malestar y preocupación.

Además, en zonas rurales como Kantunilkín, se reporta que algunos cementerios carecen de infraestructura básica, lo que complica aún más la atención a las necesidades funerarias de la población.

Diversos colectivos ciudadanos y funcionarios municipales han hecho un llamado urgente a los gobiernos estatal y federal para que se destinen recursos a la ampliación de cementerios y se agilicen los trámites para nuevos proyectos. También se propone revisar el marco legal sobre exhumaciones, cremaciones y reutilización de espacios, con el fin de garantizar prácticas dignas y sostenibles.

La situación en Quintana Roo refleja un problema estructural que afecta a muchas regiones del país: la falta de planificación urbana en torno a los espacios funerarios y la creciente presión demográfica en zonas turísticas y urbanas.

Alistan campo santo en Cancún

Con motivo de las celebraciones del Día de Muertos 2025, el municipio de Benito Juárez ha iniciado los preparativos para recibir a miles de visitantes en los panteones de Cancún. Las autoridades locales anunciaron horarios extendidos, actividades culturales y la inclusión por primera vez del panteón Álamos, considerado el primer cementerio de la ciudad, como parte de los esfuerzos por fortalecer las tradiciones y facilitar las visitas familiares.

La directora de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales (OPABIEM), Karina Martínez, informó que los panteones Los Olivos y Funerario abrirán desde las 00:01 horas del 1 de noviembre y permanecerán disponibles hasta las 23:55 horas del 2 de noviembre. Esta medida responde a la petición ciudadana de permitir visitas nocturnas, una práctica común entre familias que desean pasar tiempo con sus seres queridos en un ambiente más íntimo y tranquilo.

El panteón Álamos, considerado un sitio histórico por ser el primero en Cancún, se abrirá al público en horario especial. Su inclusión busca rescatar la memoria urbana y ofrecer un espacio simbólico para la reflexión y el homenaje. Además, como parte del Janal Pixan 2025, se realizarán actividades culturales gratuitas en los camposantos, incluyendo: Altares comunitarios, muestras artesanales, conciertos y desfiles tradicionales, además de exposiciones sobre la historia funeraria de la región.

Estas acciones forman parte de una estrategia municipal para convertir los panteones en espacios vivos de tradición, cultura y encuentro.

Las autoridades locales han desplegado operativos especiales de limpieza, seguridad y atención ciudadana para garantizar que los cementerios estén en óptimas condiciones. Se han rehabilitado tumbas abandonadas, mejorado el alumbrado y reforzado la vigilancia en los accesos principales. También se permitirá el ingreso de alimentos y adornos florales, respetando las costumbres locales.