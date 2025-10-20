Fomentan el bienestar físico y mental de las mujeres en Cozumel

Clase gratuita de Mindfulness

Invitan a la reflexión sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) impartió una clase gratuita de Mindfulness, con el objetivo de fomentar el bienestar físico y mental de las asistentes a través de esta práctica de atención plena que promueve la calma, la concentración y la conexión con el momento presente.

La directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, resaltó que esta actividad está orientada a fortalecer la salud integral de las quintanarroenses, enfatizando la promoción del bienestar personal, físico y mental desde un enfoque preventivo.

Por su parte, la directora de Pedagogía y Asistencia Social (PAS), Dianela Cervantes Chi, subrayó la importancia de generar espacios que contribuyan al equilibrio emocional y la salud mental de las mujeres, especialmente durante fechas que invitan a la reflexión sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama. Agregó que el Mindfulness es una herramienta accesible que ayuda a manejar el estrés y las emociones, fortaleciendo el bienestar general.

La clase fue impartida por la maestra Lupita Pantí, quien explicó que el Mindfulness es una técnica de meditación que entrena la mente para centrarse en el aquí y el ahora, desarrollando la conciencia del momento presente sin juzgar. Comentó que su práctica constante aporta beneficios como la reducción del estrés y la ansiedad, la mejora de la concentración, el fortalecimiento de la salud física y el desarrollo de una relación más sana con los pensamientos.

Mencionó que, durante la jornada, las participantes aprendieron ejercicios de respiración, relajación y observación consciente, creando un ambiente de serenidad y apoyo mutuo. Para finalizar, la FPMC reiteró el compromiso de ofertar actividades que brinden herramientas para fortalecer la salud integral y promuevan estilos de vida más saludables entre la comunidad cozumeleña.

40ª Jornada Internacional de Limpieza de Playas

La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC), en coordinación con Ocean Conservancy, llevó a cabo la XL Jornada Internacional de Limpieza de Playas, en la que voluntarias y voluntarios retiraron más de 100 kilogramos de desechos del área norte del Malecón, reafirmando el compromiso con la protección del entorno natural de la isla.

La bienvenida estuvo a cargo del director de Conservación y Educación Ambiental, Rafael Chacón Díaz, quien, en representación de la directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, agradeció la participación de grupos ambientales, empresas y sindicatos que se sumaron a esta acción por el planeta.

Subrayó que la limpieza se realizó en el malecón, ya que es uno de los principales rostros naturales que aprecian los visitantes al arribar a Cozumel, lo que la convierte en un punto estratégico para la conservación y la buena imagen de la isla.

Chacón Díaz recordó que la FPMC es pionera en actividades de limpieza costera en Quintana Roo y ha sido un referente en la promoción de la educación ambiental y el voluntariado ecológico, destacando que cada jornada representa una oportunidad para sensibilizar a niñas, niños, jóvenes y adultos sobre la importancia de reducir los desechos, reutilizar materiales y proteger los ecosistemas marinos.

Durante la jornada se recolectaron envases de plástico, aluminio y vidrio, envolturas, corcholatas, restos de redes y microplásticos. Además, durante la limpieza de fondo marino se retiraron latas de aluminio, tubos de PVC y bujías.

El director de CEA agradeció el esfuerzo y apoyo del grupo Jóvenes por la Conservación; de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); Sam’s Club; Xcaret Xailing; Ramón Villanueva; Ocean Love, y personal del Departamento de Áreas Verdes, Parques, Jardines y Zonas Turísticas, entre otros aliados que aportaron materiales, tiempo y entusiasmo para lograr una limpieza exitosa. También destacó la colaboración de Araceli Ramírez, coordinadora en México de Ocean Conservancy, quien dotó de playeras de la actividad al grupo Jóvenes por la Conservación.

Finalmente, informó que los desechos recolectados serán clasificados, analizados y enviados al relleno sanitario para su disposición final adecuada, mientras que los datos obtenidos se compartirán con Ocean Conservancy, que integrará los resultados al informe global anual, junto con las cifras de más de 19 millones de voluntarios de más de 100 países que participan en las limpiezas internacionales de playas.