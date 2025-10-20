Proponen en la Riviera Maya crear una e-visa para “nómadas digitales”

Modelo inspirado en Europa

Se busca atraer más talento y fortalecer economías locales como la de la Riviera Maya

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- Empresarios de la Riviera Maya han presentado una propuesta para implementar una e-visa mexicana dirigida a nómadas digitales, con el objetivo de atraer profesionales extranjeros que trabajan de forma remota y establecerlos legalmente en destinos como Playa del Carmen, Tulum y Cancún. La iniciativa, impulsada por Luis Zamora, presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Riviera Maya, busca replicar modelos exitosos de países como Portugal y Estonia, que han utilizado este tipo de visas para dinamizar sus economías locales.

La propuesta contempla que los beneficiarios puedan:

-Trabajar legalmente desde México sin necesidad de cambiar su residencia fiscal.

-Contribuir a la economía local mediante el pago de impuestos y consumo responsable.

-Acceder a servicios y derechos básicos, como seguridad social, vivienda y educación.

-Formalizar su estancia, evitando la ambigüedad legal que hoy enfrentan miles de nómadas digitales que viven temporalmente en el país.

Zamora subraya que esta visa digital permitiría fortalecer el ecosistema emprendedor, fomentar la contratación de talento local y diversificar la oferta turística. En destinos como Playa del Carmen, donde ya existe una comunidad activa de nómadas digitales, se espera que la formalización de su estatus legal impulse sectores como el inmobiliario, la educación, la salud y el coworking.

La propuesta busca “tropicalizar” modelos europeos, adaptándolos a las condiciones y necesidades mexicanas. Países como Portugal, Estonia, Croacia y Georgia han implementado visas digitales que permiten a trabajadores remotos residir legalmente por períodos prolongados, con beneficios fiscales y acceso a servicios. México, con su riqueza cultural, conectividad y costo de vida competitivo, se perfila como un destino ideal para este tipo de migración profesional.

Aunque la propuesta aún debe ser evaluada por autoridades migratorias y legislativas, empresarios confían en que la e-Visa mexicana podría entrar en vigor en 2026, si se logra consenso entre los sectores público y privado. Entre los retos destaca definir requisitos claros para los solicitantes (ingresos mínimos, seguro médico, etc.), establecer mecanismos digitales de solicitud y renovación, evitar la competencia desleal con trabajadores locales y garantizar la seguridad jurídica y fiscal de los beneficiarios.

Fin de una conexión clave

entre Perú y el Caribe mexicano

La aerolínea SKY Airline anunció el cierre definitivo de su ruta Lima–Cancún, una conexión que operó de manera continua desde enero de 2021 y que permitió el traslado de más de 427,000 pasajeros entre ambos destinos. La decisión responde a un contexto económico adverso marcado por el incremento en el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) en Perú y una reducción sostenida del turismo peruano hacia México.

La TUUA es una tarifa que se aplica a los pasajeros por el uso de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima. A partir del 26 de octubre de 2025, esta tarifa también se cobrará a pasajeros en tránsito internacional, lo que ha elevado los costos operativos para las aerolíneas. SKY Airline calificó esta medida como un obstáculo para la viabilidad económica de rutas internacionales, especialmente aquellas con márgenes ajustados como Lima–Cancún.

Además del impacto tarifario, la aerolínea señaló que la exigencia de visa para ciudadanos peruanos que desean ingresar a México ha contribuido a una disminución significativa en la demanda. Esta combinación de factores ha hecho inviable mantener la ruta, que durante años fue una opción popular para turistas peruanos que buscaban disfrutar del Caribe mexicano sin escalas.

SKY Airline continuará operando la ruta hasta finales de octubre de 2025, permitiendo a los pasajeros con boletos ya adquiridos completar sus itinerarios. La compañía ha ofrecido reembolsos y cambios sin penalización para quienes se vean afectados por la cancelación. Por ahora, Cancún seguirá conectado con Lima únicamente a través de vuelos con escala, lo que podría impactar la competitividad del destino frente a otros del Caribe como Punta Cana o Cartagena.

La cancelación de esta ruta representa un retroceso en la conectividad aérea entre México y Sudamérica, justo en un momento en que destinos como Tulum y Cancún buscan diversificar sus mercados emisores. Autoridades mexicanas han expresado su interés en revisar políticas migratorias y fortalecer acuerdos bilaterales para recuperar el flujo turístico desde Perú.