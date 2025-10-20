El PAN demostrará de qué está hecho, coinciden Anuar Azar Vargas del Villar

Rumbo al proceso electoral de 2027

Por Arturo Baena

Valle de México.- “En el PAN del Estado de México estamos más que listos para enfrentar los procesos de 2027. Vamos a recuperar el corredor azul y más. Acción Nacional demostrará su fortaleza para rescatar al pueblo de México de quienes lo han dañado”.

Así coincidieron Anuar Azar y Enrique Vargas del Villar, dirigente estatal panista, y el senador blanquiazul, respectivamente, luego de participar en la marcha por el relanzamiento de ese instituto político, que presentó nuevo logotipo.

Frente a poco más de 10 mil panistas que se dieron cita en el Monumento al Ángel de la Independencia, los políticos mexiquenses reconocieron el esfuerzo de la dirigencia nacional de Acción Nacional para renovar y darle nuevos bríos al partido.

“Es hora de que todos los panistas salgamos a defender nuestros ideales, que seamos mexicanos y que luchemos por la democracia”, afirmaron.

Ante el presidente nacional del PAN, Jorge Romero; gobernadores, diputados, síndicos y regidores, se convocó a los panistas a retomar las calles para recordarle a las y los mexicanos por qué los representantes de Acción Nacional son los mejores calificados en el país.

Ahí, la alcaldesa de Huixquilucan, Romina Contreras, destacó que, “el Comité Directivo Nacional del PAN está haciendo su tarea, ahora nos toca a nosotros salir a las calles a defender los principios que nos representan: la patria, la familia, la justicia y las libertades”, resaltó.