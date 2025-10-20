En Tlalnepantla, ninguna mujer está sola: alcalde Raciel Pérez

“Macro Jornada Semana Rosa 2025”

Tlalnepantla, Méx.- El Día Mundial de lucha contra el Cáncer de Mama es una fecha que nos hace reflexionar sobre la importancia de la prevención y autoexploración, toda vez que ésta es una de las causas de mayor incidencia de muerte en nuestro país.

En el Centro de Empoderamiento “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en la colonia Valle de las Pirámides, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz aseguró que en la demarcación ninguna mujer está sola, por lo que en coordinación con el DIF Tlalnepantla, se llevó a cabo la “Macro Jornada Semana Rosa 2025” para brindar servicios gratuitos de mastografías y asesoramiento a las mujeres de Nuestra Ciudad.

En presencia de la presidenta honoraria del DIF Tlalnepantla, Rocío Pérez Cruz, el alcalde refirió que “la prevención salva vidas, el cáncer detectado a tiempo se trata y tiene cura”.

Muchas veces, continuó, “por miedo, otras veces también por desinformación o porque no se cuenta con los recursos económicos, una mujer no tiene a su alcance el poder detectar el cáncer de mama a tiempo”.

El munícipe aseveró que desde el gobierno de Tlalnepantla se redoblan esfuerzos para incidir directamente en la etapa de la detección oportuna para poder salvar el mayor número de vidas posible ante esta enfermedad.

Asimismo, Pérez Cruz reconoció a las vecinas de diversas comunidades que participaron en esta macro jornada y que realizaron su prueba de detección del cáncer de mamá, “porque quien padece de este cáncer, se enfrenta a una situación personal difícil para ellas y sus familias”.