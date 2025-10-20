Llegan a Naucalpan los programas del Bienestar del gobierno federal

Entrega de tarjetas a mujeres

Naucalpan, Méx.- Durante la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar implementado por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, destacó el apoyo para mujeres de 60 a 64 años, de 3 mil pesos, que abarca a más de 22 mil mujeres en Naucalpan, sumado al apoyo de adultos mayores de 65 años que son 103 mil beneficiarios, “vienen a cambiar y a mejorar la calidad de vida de todas y de todos ustedes”.

Al acudir al Foro Felipe Villanueva en el Parque Naucalli, para acompañar en la entrega de estos beneficios, a la que acudieron Enrique Jacob Noyola, Director de Programas de Bienestar en Naucalpan, así como servidores y servidoras de la nación, el alcalde señaló: “estamos muy contentos que la presidenta Claudia Sheinbaum, contempló este programa para adelantar la pensión para las mujeres y permitir que se acceda a condiciones de vida dignas”.

También enfatizó que este programa, llevado a cabo por la Secretaría de Bienestar, tiene una lógica universal para evitar condicionamientos y que es para todas las mujeres que lo requieran, más allá de preferencias y visiones.

Externó que de la misma manera se va avanzando con las becas de preparatoria, de nivel básico, de igual forma se beneficia a personas con discapacidad, en este, el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez aportan mitad y mitad para apoyar a personas que lo necesitan.