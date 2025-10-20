Combate frontal contra la corrupción en Ecatepec, afirma Azucena Cisneros

Ecatepec, Méx. – Tras realizar el pase de lista a los elementos de Tránsito Municipal, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss reafirmó que en su gobierno hay un combate frontal contra la corrupción y los uniformados están para cuidar de la gente y no para extorsionarla, al tiempo que pidió a los conductores cumplir el reglamento vial y evitar dar “mordidas”, porque incumplir provoca accidentes vehiculares, de los cuales casi la mitad involucra a motociclistas. “Quiero que sepan que es cero corrupciones y combatirla es de todos los días. Y la otra parte es algo que nunca han tenido, pero esta policía lo va a tener, y es un gran compromiso humano, solidario, fraterno, de capacitación, de ayuda (…). Cerramos filas con ustedes por el bien de la gente, le toca al pueblo”, aseveró.

Azucena Cisneros llamó a la población a respetar el Reglamento de Tránsito de la entidad, evitar dar mordidas y denunciar irregularidades, porque acabar con la corrupción es un tema de corresponsabilidad; además, incumplir el ordenamiento provoca que en los últimos seis meses se registren dos mil 670 incidentes viales y 43 por ciento de ellos involucra a conductores de motocicleta, 13 de los cuales fallecieron.

El subdirector de Tránsito Municipal, Luis Enrique Serna García, refirió que las principales faltas que cometen los conductores son estacionarse en lugar prohibido, en batería o en camellones, traer vehículos polarizados y unidades del transporte público que no respetan los semáforos; además de que en las motocicletas solo pueden ir dos tripulantes, con equipo de seguridad.

“Cada que hay una infracción la gente quiere defenderse de un modo u otro. Todo mundo quiere que se haga justicia, pero cuando nos toca a nosotros cumplir con esa situación, ya no nos gusta y buscan la famosa mordida”, dijo.