“Perfume de Gardenia”, de Omar Suárez, recibe reconocimiento en Plaza Galerías

Por sus triunfos en escenarios nacionales e internacionales

La develación de la placa fue encabezada por la legendaria Rosa Gloria Chagoyán, madrina de honor del evento

La icónica Plaza de las Estrellas, ubicada en la colonia Verónica Anzures de la Ciudad de México, se engalanó para recibir a los protagonistas de una de las producciones teatrales más exitosas de los últimos años. El evento, que tuvo lugar recientemente, congregó a amigos, colegas y admiradores de “Perfume de Gardenia”, el musical que desde su estreno ha revolucionado la escena teatral mexicana.​

Omar Suárez, el visionario productor detrás de este fenómeno cultural, fue el centro de atención en una tarde cargada de emociones. Visiblemente conmovido, Suárez expresó su gratitud ante el micrófono: “Me siento muy afortunado de que gente tan importante como la que está en este escenario, me hagan favor de acompañarme, me hagan favor de hablar cosas tan lindas de uno. La verdad que muchas gracias, lo agradezco con todo el corazón con trayectorias tan importantes”.​

Rosa Gloria Chagoyán: La madrina de lujo

La presencia de Rosa Gloria Chagoyán elevó el brillo de la velada. La actriz, eternamente recordada como “Lola la Trailera”, aceptó con entusiasmo ser la madrina de honor para la develación de la placa conmemorativa. Con su carisma característico, Chagoyán dedicó cálidas palabras a Suárez: “Omar, al que queremos, te adoramos y te agradecemos todo, mi amor”, refiriéndose afectuosamente al productor.​​

Durante el evento, la actriz no perdió oportunidad para invitar al público a disfrutar del espectáculo: “Vean Perfume de Gardenia, la obra que ahorita está siendo la consentida de todo el pueblo de México y en Estados Unidos”. Sus palabras resonaron con la autenticidad que la ha caracterizado durante más de cuatro décadas de carrera artística.​

Rosa Gloria Chagoyán, nacida el 11 de octubre de 1953 en la Ciudad de México, se convirtió en un ícono del cine mexicano gracias a su interpretación de “Lola la Trailera” en 1983. Esta película, dirigida por Raúl Fernández Fernández y coescrita por su esposo Rolando Fernández, se convirtió en la cinta más taquillera de la historia del cine mexicano en su tiempo, superando los 168 millones de espectadores. El personaje de Lola representó una figura emblemática de empoderamiento femenino en una época donde las mujeres luchaban por abrirse camino en profesiones tradicionalmente masculinas.​

La actriz ha participado en más de 50 producciones cinematográficas y televisivas, incluyendo títulos como “La guerrera vengadora”, “Juana la Cubana”, “No se aceptan devoluciones” y la saga completa de “Lola la Trailera”. Su más reciente participación ha sido en la telenovela “Mi camino es amarte” y en el reality show “MasterChef Celebrity Generaciones”.

Rolando Fernández: Legado cinematográfico

Acompañando a Chagoyán en este evento especial estuvo Rolando Fernández López, su esposo desde hace más de cuatro décadas y figura clave en la creación del personaje de “Lola la Trailera”. Fernández, nacido el 28 de abril de 1951 en Oaxaca, es productor, director y actor, sobrino del reconocido director Emilio “El indio” Fernández.​

Rolando Fernández inició su carrera artística en la niñez, apareciendo en películas dirigidas por su padre Raúl Fernández Fernánde. Su mayor contribución al cine mexicano llegó en 1983 cuando, junto a su esposa Rosa Gloria Chagoyán, creó el personaje de «Lola la Trailera», un proyecto que transformaría para siempre el panorama del cine de acción nacional.​

Como productor, guionista y actor, Rolando Fernández ha participado en toda la saga de «Lola la Trailera», así como en películas emblemáticas como «La guerrera vengadora» (1988), «Lola la trailera 3 – El gran reto» (1991), «La vengadora 2» (1991) y «Juana la Cubana» (1994).

Omar Suárez: El arquitecto del éxito teatral

Omar Suárez, el productor homenajeado, es considerado uno de los empresarios teatrales más exitosos de México. Su carrera inició en 2002, pero fue “Perfume de Gardenia” la producción que lo catapultó a la fama y consolidó su posición en la industria musical.​

“Perfume de Gardenia”, escrita por Francisco Oyanguren y producida por Omar Suárez, se estrenó por primera vez en 2010 y fue repuesta en 2024 con un elenco completamente renovado. La obra combina drama, romance y música en una narrativa ambientada en los cabarets de la época de oro del cine mexicano de los años 50. El montaje cuenta la historia de Gardenia Peralta, una joven cigarrera que sueña con cantar en el Mamboo, el cabaret que construyó su padre, enfrentándose a los obstáculos que le impone su tía Sonia y a un conflicto amoroso con Ricardo Cordero.​

La producción de 2024-2025 se encuentra de gira por México y Estados Unidos, tendrá presentaciones próximamente en Monterrey, Guadalajara y Acapulco, además cuenta con un elenco multiestelar encabezado por Aracely Arámbula, David Zepeda y William Levy (alternando funciones), acompañados por Laura León, Lyn May, Jorge Salinas, Cristián de la Fuente, César Évora, Arturo Carmona, Pablo Montero, Elizabeth Álvarez, Lis Vega, Julio Camejo, Víctor Reséndez “Latin Lover”, Rafael Inclán, Luis de Alba, Alejandro Suárez y Kimberly “La más Preciosa”. La música está a cargo de La Única Internacional Sonora Santanera, que interpreta más de 15 números musicales en vivo.​

Omar Suárez ha invertido recursos significativos en esta producción, que incluye más de 70 artistas en escena, música en vivo, bailarines, elevadores automatizados, bandas a lo largo del escenario y pantallas LED.

El compromiso de Suárez con la excelencia teatral es evidente en cada detalle: “Me siento con un compromiso enorme porque todas las carreras y las trayectorias que tenemos son realmente extraordinarias y como producción tenemos el compromiso de hacer un traje a la medida de las figuras que tenemos, es una mezcla de emociones, estoy contento, va tomando forma y día a día va evolucionando”.​

Un éxito que traspasa fronteras

“Perfume de Gardenia” no solo ha conquistado los escenarios mexicanos, sino que también ha triunfado en Estados Unidos. La obra ha realizado giras por diversas ciudades de México, incluyendo Chihuahua, León, Morelia, Tijuana, Monterrey, La Paz y Hermosillo. En octubre de 2025, la producción celebró sus 100 representaciones con una emotiva ceremonia en Chihuahua, donde Maribel Guardia fungió como madrina de honor.​​

El montaje también se ha presentado en territorio estadounidense, con funciones programadas en Nueva York para el 7 de noviembre de 2025 en el United Palace Theatre de Manhattan. Este éxito internacional demuestra que las historias mexicanas, cuando se cuentan con pasión y calidad, tienen la capacidad de resonar con audiencias diversas alrededor del mundo.​

La obra ha sido calificada por la crítica como “un parteaguas para hacer teatro” en México. Su combinación de elementos tradicionales del cabaret mexicano con producción de clase mundial ha establecido un nuevo estándar para los musicales en el país. Los impresionantes vestuarios, las magníficas coreografías y los espectaculares números musicales convergen para crear una experiencia teatral inolvidable que evoca el romántico aroma de “Perfume de Gardenia”.​

Una celebración del talento mexicano

El evento en Plaza Galerías no solo celebró el éxito de una obra teatral, sino que también rindió homenaje a la rica tradición artística mexicana y al talento que continúa floreciendo en el país. La presencia de Rosa Gloria Chagoyán y Rolando Fernández, figuras emblemáticas del cine nacional, junto a Omar Suárez, representante de la nueva generación de productores teatrales, simboliza la continuidad y evolución del arte escénico mexicano.

La placa conmemorativa develada en esta ocasión especial quedará como testimonio permanente del impacto cultural de “Perfume de Gardenia” y del compromiso de sus creadores con la excelencia artística. Este reconocimiento se suma a los múltiples premios y distinciones que la obra ha recibido a lo largo de su trayectoria, consolidándola como una de las producciones teatrales más importantes de la historia reciente de México.​

“Perfume de Gardenia” continúa su exitosa gira y prepara nuevas fechas tanto en México como en Estados Unidos para 2025 y 2026.

