Policías del Edomex caminan varios kilómetros para entregar despensas en zonas incomunicadas de Hidalgo

El GEM ha enviado 216.5 toneladas de ayuda humanitaria y víveres más seis tráileres de agua embotellada a familias afectadas por inundaciones

El Gobierno del Estado de México ha enviado 216.5 toneladas de ayuda humanitaria y víveres y más de seis tráileres de agua embotellada a familias afectadas por inundaciones en Hidalgo. Personal de la Policía Estatal trasladó a pie despensas en viviendas de comunidades incomunicadas de Tenango, El Durazo y San Agustín, en beneficio de 250 personas.

300 elementos de las Secretarías de Seguridad, Salud, Campo, Probosque y Protección Civil operan en diferentes municipios hidalguenses para realizar limpieza, atención médica, monitoreo y rehabilitación.

La operación incluye 50 piezas de maquinaria: 13 retroexcavadoras, 12 camiones de volteo, 5 camiones Kodiak, cuatro autobuses, 10 camionetas, una máquina de 320, cuatro unidades de salud y un helicóptero XC-BIN de la Unidad de Rescate Aéreo Relámpagos. Este último realizó nueve vuelos, trasladó 213 despensas y evacuó a 21 personas.

El gobierno mexiquense distribuyó 4,700 herramientas entre carretillas, palas, picos, asadores, rastrillos y bolsas de basura.

Las Secretarías de Medio Ambiente y de Seguridad junto con la Comisión Estatal de Parques Naturales y Fauna enviaron 10.5 toneladas de alimento para animales afectados. La ayuda incluye personal médico veterinario, medicamento, transportadoras, correas y dos ambulancias.

La Secretaría de Desarrollo Económico y el sector empresarial aportaron 166,000 botellas de agua, productos de aseo personal, artículos para bebé y de limpieza.

Probosque desplegó brigadas de combatientes de incendios forestales para reabrir vías de comunicación en la Sierra Alta de Hidalgo.

Cuatro brigadas de la Secretaría de Salud entregaron insumos casa por casa, brindaron atención médica y capacitación para prevenir enfermedades en Huehuetla, municipio ubicado en la Sierra Otomí Tepehua. En Tenango, personal de Regulación Sanitaria distribuyó pastillas de hipoclorito de calcio, frascos de platas coloidales, monitoreó niveles de cloro y ofreció pláticas de saneamiento básico.

Los centros de acopio permanecen abiertos en Palacio de Gobierno de Toluca, DIFEM Toluca, Protección Civil del Estado de México en Valle de Chalco y Parque de Orizaba en Naucalpan, donde se reciben alimentos no perecederos, insumos médicos, medicamentos, productos de limpieza e higiene personal, artículos para bebé, agua embotellada, colchonetas, sábanas y cobertores.