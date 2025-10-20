Gran premiere de la película “GRANDES HITS”

Dirigida por Mario Dávila.

En la hermosa ciudad de Morelia, Michoacán se llevó a cabo la presentación.

La semana pasada, en la hermosa Ciudad de Morelia, Michoacán, se llevó a cabo la

Al evento asistieron varias celebridades que forman parte del elenco, incluyendo a la icónica Lyn May, el legendario Hugo Stiglitz, Mario Bezares, Fernando Banda, Mario Zaragoza, Valentín Trujillo Jr., Ana Ochoa, Carlos Cravioto, Estrellato Flores, su servidor Issi Garza, y muchos más que hicieron de esta noche algo inolvidable.

La celebración continuó con una espectacular fiesta amenizada por Pato Machete, quien puso a todos a cantar y bailar con su energía única y su talento incomparable.

GRANDES HITS está programada para recorrer una ruta de festivales de cine antes de su estreno oficial. ¡Prepárense para una experiencia cinematográfica explosiva, provocadora y fuera de lo común!