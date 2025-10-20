Gipsy Kings by André Reyes: el alma gitana regresa a México

Celebrando cuatro décadas de música, baile y pasión

La legendaria agrupación de rumba flamenca vuelve con tres conciertos en noviembre

Por: Asael Grande

La mítica banda Gipsy Kings by André Reyes regresa a México para presentarse el próximo 6 de noviembre en el Auditorio BB (Tlaxcala 160, Hipódromo Condesa, CDMX), como parte de una gira que también incluye Aguascalientes (7 de noviembre) y Provincia Juriquilla, Querétaro (8 de noviembre). El grupo, encabezado por André Reyes, promete revivir el espíritu de la rumba flamenca que ha conquistado al mundo durante más de 40 años.

“Estoy muy contento de visitar México, me pone alegre. Es un país que me encanta por la comida, la música, el baile. Sé que al público mexicano le gusta nuestra música, que es atemporal y para todas las edades”, expresó André Reyes en videoconferencia. El fundador de la agrupación también compartió su deseo de colaborar con Rosalía en un futuro: “Nos encantaría hacer un dueto con ella, un tema de amor”.

Por su parte, Kakou Reyes, sobrino de André e integrante de la banda desde 2017, comentó: “Para mí fue una sorpresa y una alegría entrar a Gipsy Kings. México tiene un público muy especial, se entrega, hace la fiesta con nosotros. Nos encanta su mentalidad, parecen gitanos, son muy cálidos”.

En cuanto a nuevos proyectos, André Reyes adelantó que están trabajando en un nuevo disco: “Ya tenemos música grabada, maquetas, muchas melodías por desarrollar. Esperamos que guste a las nuevas generaciones. Es una fusión de guitarra y buenas canciones”.

También Thomas Reyes, hijo de André, expresó su entusiasmo por regresar al país: “México me encanta. Viajar con la banda es un placer. Desde pequeño ha sido una maravilla”.

La banda, integrada por André Reyes, Kakou Reyes, Mario Reyes, Thomas Reyes, Patchai, Tambo, Dany Marta y Joseph, ha logrado mantener su esencia sin quedarse en el pasado. Su estilo sigue siendo inconfundible: guitarras que suenan como llamas, voces que narran historias de amor y libertad, y melodías que invitan a celebrar la vida. En sus presentaciones, incluyen elementos tradicionales del flamenco y la rumba, además de contar con invitados especiales como Mario Reyes.

“El tema de los Gipsy Kings es hacer bailar, cantar, celebrar la vida. Nos encanta regresar a México, su público también nos encanta.” — André Reyes