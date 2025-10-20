GRUPO NICHE SERÁ EL ARTISTA INVITADO DE SHAKIRA

EN SUS DOS CONCIERTOS EN CALI

Los shows, producidos por Live Nation y Páramo Presenta, se realizarán el 25 y 26 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero

La salsa y el pop se unirán en un encuentro histórico. El legendario Grupo Niche será el artista invitado especial en los dos conciertos que Shakira ofrecerá en Cali como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, los próximos 25 y 26 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero.

Con más de cuarenta y cinco años de trayectoria, múltiples premios internacionales y un legado musical que ha hecho bailar al mundo, el Grupo Niche llevará al escenario lo mejor de su repertorio, en una noche que promete marcar un hito para la música colombiana.

Esta unión simboliza un encuentro entre dos generaciones de artistas colombianos que han dejado huella en la historia musical del país. “Para nosotros, compartir escenario con Shakira en Cali es más que un honor: es un reencuentro con nuestra historia. Como decía el maestro Jairo Varela, ‘Cali es el sueño que se baila despierto’, y esta vez lo hacemos de la mano de una artista que ha llevado el nombre de Colombia al mundo. Es una noche donde la salsa y el pop se abrazan bajo el mismo cielo caleño.”

El público podrá disfrutar de dos noches inolvidables en las que la energía, el talento y la identidad colombiana serán protagonistas. Los asistentes serán testigos de un espectáculo único en la capital mundial de la salsa.