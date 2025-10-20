Silencioso cobro automático de impuesto a depósitos

Rastreo de montos mayores de 15 mil pesos

Monitoreo del SAT de movimientos en efectivo para detectar incumplimientos de obligaciones fiscales

Los depósitos en efectivo son muy comunes entre los mexicanos, tanto para el ahorro como para enviar dinero a otras personas, pero lo que la mayoría de los depositantes no sabe es que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estableció, desde hace varios años, un límite máximo para estos depósitos con el fin de evitar la imposición de impuestos.

Así, el SAT puede retirar automáticamente dinero de las cuentas bancarias de las personas que reciban depósitos en efectivo superiores a 15 mil pesos mensuales, por lo que en estados de cuentas pueden aparecer montos de cargos no reconocidos. Lo más alarmante es que no se necesita una notificación previa para que esto ocurra.

El SAT busca cerrar el cerco sobre los movimientos en efectivo que escapan del control fiscal. Según el documento oficial “Preguntas y Respuestas con relación al IDE”, las instituciones financieras están obligadas a retener el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) cuando los ingresos en efectivo superen la cantidad antes mencionada.

En su página oficial, el banco HSBC indica que este impuesto se calcula multiplicando el importe de los depósitos en efectivo que excedan de 15 mil pesos por la tasa del 3%.

Además, si el titular no cuenta con fondos suficientes en una cuenta, el banco puede tomar el monto faltante de cualquier otra cuenta a su nombre, según las disposiciones del SAT.

Esta medida no se aplica a las transferencias electrónicas, como las que se realizan a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) o Transferencia Electrónica de Fondos (TEF), ya que estos movimientos pueden rastrearse con facilidad.

El SAT tiene la facultad de investigar los depósitos en efectivo que se realicen en cuentas bancarias, especialmente aquellos que superen los límites establecidos. Esta medida forma parte de sus esfuerzos por monitorear la actividad financiera de los contribuyentes y detectar posibles incumplimientos de las obligaciones fiscales.

Ejemplo del cálculo del IDE:

– Depósitos en efectivo: $26,000.00 MXN

– Exención: $15,000.00 MXN

– Excedente: $11,000.00 MXN

– Tasa aplicable: 3%

– IDE retenido automáticamente: $330.00 MXN

El SAT enfatizó que el IDE no sustituye otras obligaciones fiscales, por lo que los contribuyentes deben declarar correctamente sus ingresos para evitar sanciones o auditorías.

Las transferencias electrónicas a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) o Transferencia Electrónica de Fondos (TEF) no son clasificadas como depósitos en efectivo. Esto implica que tienes la libertad de enviar o recibir sumas superiores a los $15 mil pesos en otras cuentas sin la obligación de informar a las autoridades correspondientes.

¿Cómo evitar cargos automáticos del SAT?

El SAT recordó que el IDE no sustituye otras obligaciones fiscales, por lo que los contribuyentes deben declarar sus ingresos formales e informales correctamente. De no hacerlo, podrían enfrentar multas o revisiones adicionales.

Si manejas efectivo regularmente, es recomendable registrar tus movimientos y declarar tus ingresos para evitar cargos sin tu autorización.

Obligaciones de los bancos

De conformidad con la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR), los bancos tienen la responsabilidad sobre los depósitos en efectivo que realicen algunos usuarios.

Esta medida asegura que el SAT esté al tanto de las transacciones financieras relevantes y pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.

La colaboración entre las instituciones financieras y el SAT es fundamental para mantener la integridad del sistema tributario y combatir la evasión fiscal.

Y es que, de acuerdo con la Ley de Impuestos Sobre la Renta, los bancos tienen la obligación de informarle al SAT cuando un depósito en efectivo supere esta cantidad o haya cambios en cuentas bancarias muy evidentes.

Precauciones al realizar transferencias bancarias

Al realizar transferencias bancarias, es importante tener cuidado con los términos que se utilizan, ya que algunos conceptos pueden generar alertas al SAT. Un ejemplo común es el uso del término «donativo», que ha sido identificado como una estrategia utilizada por algunos contribuyentes para evadir el pago de impuestos. Aunque los donativos entre familiares directos están exentos de impuestos si no superan los 100 mil pesos anuales, el uso de este término en transferencias puede acarrear consecuencias como auditorías fiscales, multas y problemas legales.

Para evitar complicaciones con el SAT, es recomendable evitar dejar vacíos los conceptos de las transferencias y utilizar términos claros y específicos, como «compra de alimentos», «pago de servicios», «pago de renta» o «depósito de ahorro». Estos términos no solo facilitan el proceso de revisión por parte de las autoridades fiscales, sino que también aseguran que las transacciones se realicen de manera transparente y conforme a la legislación vigente.