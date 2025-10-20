Con acciones coordinadas, se liberan 169 comunidades afectadas por lluvias: SICT

Reporte ante la Claudia Sheinbaum

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que gracias al trabajo coordinado se restableció la comunicación en 169 comunidades afectadas por las lluvias extraordinarias de días pasados.

Ante la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y durante su presentación sobre el avance de los trabajos en carreteras estatales, municipales y caminos alimentadores dañados, indicó que del 14 al 20 de octubre las localidades incomunicadas pasaron de 288 a 119, tras la liberación de 340 caminos.

Jesús Esteva Medina indicó que los trabajos en la Red Estatal y en los Caminos Alimentadores se realizan con el apoyo de 9 mil 941 elementos y mil 079 máquinas de la SICT y de las Secretarías de la Defensa y de la Marina.

También se cuenta con el apoyo de 47 helicópteros: 21 en Hidalgo, 17 en Veracruz, 7 en Puebla y 2 en Querétaro.

Durante su participación en la «Mañanera del Pueblo”, sostuvo que las localidades incomunicadas en Hidalgo pasaron de 184 a 75; en Puebla de 32 a 5 y en Veracruz de 51 a 39, mientras que en Querétaro y San Luis Potosí todas las comunidades ya cuentan con libre acceso.

En cuanto a los puentes afectados, reiteró que se trabaja en los proyectos ejecutivos para su reconstrucción.

El funcionario federal recordó que, en los primeros tres días después de la emergencia, se restableció la circulación en mil 061 kilómetros de carreteras federales de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz, y por el momento sólo se trabaja en la recuperación del Puente Garcés en Hidalgo.

Detalló que, de acuerdo con el Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias, en Hidalgo con la liberación de 203 caminos se ha restablecido el paso en 109 localidades y de los 34 puentes afectados, 12 cuentan con paso provisional.

En Puebla, se restableció el paso en 27 de las 32 localidades incomunicadas con la liberación de 38 caminos y de los 19 puentes con alguna afectación, en cuatro ya hay paso provisional.

Respecto a Querétaro, con la liberación de 38 caminos se restableció el paso en las 17 localidades afectadas y en los cuatro puentes que presentaron alguna incidencia ya hay paso provisional.

Finalmente, en San Luis Potosí se restableció el paso en las cuatro localidades incomunicadas con la liberación de 18 caminos. Y en Veracruz se dio paso en 12 de las 51 localidades incomunicadas con la liberación de 43 caminos, en tanto que, de los nueve puentes con algún tipo de daño, dos ya cuentan con paso provisional.